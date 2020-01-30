HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Eksi 10 derecede termal havuz keyfi

Eksi 10 derecede termal havuz keyfi

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.01.2020 13:07 | Son Güncelleme

Sömestr tatili için Afyonkarahisar’da bulunan termal otelleri tercih eden tatilciler, bir yanda termal havuzun sıcaklığını, bir yanda da karın tadını çıkartıyorlar.Tüm yurtta öğrencilerin karne alarak yarıyıl tatiline girmesiyle birlikte Afyonkarahisar’da günler öncesinde tüm odalar doldu.

Sömestr tatili için Afyonkarahisar’da bulunan termal otelleri tercih eden tatilciler, bir yanda termal havuzun sıcaklığını, bir yanda da karın tadını çıkartıyorlar.
Tüm yurtta öğrencilerin karne alarak yarıyıl tatiline girmesiyle birlikte Afyonkarahisar’da günler öncesinde tüm odalar doldu. Yüzde 100 doluluk oranına ulaşan Afyonkarahisar’daki termal oteller kış ayı olması nedeniyle tercih ediliyor. Tatilciler bir yanda eksi 10 derecede soğukta karın diğer tarafta da açık havuzlarda termal suyun tadını çıkartıyorlar.
“Karların içinde yüzüyoruz”
Yarıyıl tatilini Afyon’da geçiren Anıl İşcan “Afyon termali güzel, karların içinde yüzüyoruz burada. Gayet başarılı, keyif aldık. Bugün son günümüz çıkış yapacağız biraz sonra. Sömestr tatilini Afyonda geçirdik. En son bir Afyon’u da gezip dönüş yapacağız inşallah” dedi.
“Karın içerisinde sıcak suya giriyoruz”
Termal tatili tercih eden Muhammed Emin Korkmaz ise, “Termale geldik. 15 Tatilimizi çocuklarla değerlendiriyoruz. Karın içerisinde sıcak suya giriyoruz. Çok eğlenceli çok mutluyuz. Marmaris’ten geliyoruz. Marmaris’te yazları yoğun çalışıyoruz, turizm sezonu yoğun geçti, kışında tatili Afyon’da değerlendiriyoruz” dedi.
“Dışarısı soğuk havuzlar sıcak”
Afyonkarahisar’da 5 yıldızlı termal otelin Halkla İlişkiler Müdürü Şule Tokpunar, dolu dolu bir sömestri tatili yaşadıklarını belirterek, “Hem yurtiçi, hem yurtdışı misafirlerimizin taleplerinden oldukça memnununuz. Otelimiz yüksek doluluk oranıyla gidiyor. Bu tatilde misafirlerimiz için eğlenceli aktiviteler hazırladık. Kışın tatilde kar olmazsa olmaz tabi ki. Misafirlerimiz önce kara giriyorlar, sonra kendilerini suyun içerisine atıyorlar. Misafirlerimiz bu durumdan oldukça memnun. Bunu keyifle yapıyorlar. Termal tesisler 12 ay boyunca hizmet veriyor ve 12 ay boyunca tercih edilen otellerdir. Havuzun içerisi sıcak, dışarısı soğuk keyif verici bir his” dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Tıkalı kulaklar için doğal çözümler Tıkalı kulaklar için doğal çözümler
PARTNER Fotoğraf için şekilden şekle girdiler! Fotoğraf için şekilden şekle girdiler!
Eminönü'nde korkutan yangın! Dumanlar her yerden gözüküyorEminönü'nde korkutan yangın! Dumanlar her yerden gözüküyor
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Kobe'ye 'tecavüzcü' demişti! Ünlü oyuncudan yeni açıklama

Kobe'ye 'tecavüzcü' demişti! Ünlü oyuncudan yeni açıklama

Bu uyarı Tüm Türkiye'ye! Kar, yağmur, fırtına...

Bu uyarı Tüm Türkiye'ye! Kar, yağmur, fırtına...

Cüneyt Özdemir’den Ekrem İmamoğlu'na tepki

Cüneyt Özdemir’den Ekrem İmamoğlu'na tepki

Sokak ortasında karısını dövüp evlerini ateşe verdi

Sokak ortasında karısını dövüp evlerini ateşe verdi

Tüm dünyanın merakla beklediği karar açıklandı!

Tüm dünyanın merakla beklediği karar açıklandı!

Durdurulamıyor! Ölü sayısı 170'e yükseldi

Durdurulamıyor! Ölü sayısı 170'e yükseldi

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Depremin şiddetini azaltıyor! 6.8'lik depremi 3 büyüklüğünde hissettiler

Depremin şiddetini azaltıyor! 6.8'lik depremi 3 büyüklüğünde hissettiler

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Akdeniz'de 5.4 büyüklüğünde deprem

Akdeniz'de 5.4 büyüklüğünde deprem

Manisa'da 4.8 büyüklüğünde deprem!

Manisa'da 4.8 büyüklüğünde deprem!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ekrem İmamoğlu’ndan tatil eleştirilerine yanıt: Kayak yapmak zil takıp oynamak değildir

Ekrem İmamoğlu’ndan tatil eleştirilerine yanıt

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler, Rus mevkidaşı Gerasimov ile telefonda görüştü

Orgeneral Güler'den kritik görüşme!

Eminönü'nde korkutan yangın! Dumanlar her yerden gözüküyor

Eminönü'nde korkutan yangın! Dumanlar her yerden gözüküyor

Elazığ'daki 6.8'lik depremde Kemal Sunal'ın doğduğu ev de yıkıldı

Kemal Sunal'ın doğduğu ev de yıkıldı

Tuvalette dehşet! 2 çocuk annesi evli kadın kadın, sevgilisini öldürdü

Tuvalette dehşet! 'İlişkimizi kocana söyleyeceğim' deyince...

'Koca Yusuf' Wuhan'daki Türkler için havalanacak

Wuhan'daki Türkler için havalanacak

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.