Eksi 10 derecede termal havuz keyfi

Sömestr tatili için Afyonkarahisar’da bulunan termal otelleri tercih eden tatilciler, bir yanda termal havuzun sıcaklığını, bir yanda da karın tadını çıkartıyorlar.

Tüm yurtta öğrencilerin karne alarak yarıyıl tatiline girmesiyle birlikte Afyonkarahisar’da günler öncesinde tüm odalar doldu. Yüzde 100 doluluk oranına ulaşan Afyonkarahisar’daki termal oteller kış ayı olması nedeniyle tercih ediliyor. Tatilciler bir yanda eksi 10 derecede soğukta karın diğer tarafta da açık havuzlarda termal suyun tadını çıkartıyorlar.

“Karların içinde yüzüyoruz”

Yarıyıl tatilini Afyon’da geçiren Anıl İşcan “Afyon termali güzel, karların içinde yüzüyoruz burada. Gayet başarılı, keyif aldık. Bugün son günümüz çıkış yapacağız biraz sonra. Sömestr tatilini Afyonda geçirdik. En son bir Afyon’u da gezip dönüş yapacağız inşallah” dedi.

“Karın içerisinde sıcak suya giriyoruz”

Termal tatili tercih eden Muhammed Emin Korkmaz ise, “Termale geldik. 15 Tatilimizi çocuklarla değerlendiriyoruz. Karın içerisinde sıcak suya giriyoruz. Çok eğlenceli çok mutluyuz. Marmaris’ten geliyoruz. Marmaris’te yazları yoğun çalışıyoruz, turizm sezonu yoğun geçti, kışında tatili Afyon’da değerlendiriyoruz” dedi.

“Dışarısı soğuk havuzlar sıcak”

Afyonkarahisar’da 5 yıldızlı termal otelin Halkla İlişkiler Müdürü Şule Tokpunar, dolu dolu bir sömestri tatili yaşadıklarını belirterek, “Hem yurtiçi, hem yurtdışı misafirlerimizin taleplerinden oldukça memnununuz. Otelimiz yüksek doluluk oranıyla gidiyor. Bu tatilde misafirlerimiz için eğlenceli aktiviteler hazırladık. Kışın tatilde kar olmazsa olmaz tabi ki. Misafirlerimiz önce kara giriyorlar, sonra kendilerini suyun içerisine atıyorlar. Misafirlerimiz bu durumdan oldukça memnun. Bunu keyifle yapıyorlar. Termal tesisler 12 ay boyunca hizmet veriyor ve 12 ay boyunca tercih edilen otellerdir. Havuzun içerisi sıcak, dışarısı soğuk keyif verici bir his” dedi.

