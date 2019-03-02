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Eksi 15 derece soğukta kaşar kapmak için kıyasıya mücadele

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.03.2019 16:42 | Son Güncelleme

Kars Sarıkamış 5’incisi düzenlenen ’Kış Oyunları Festivali’nde düzenlenen kaşar yuvarlama yarışması, renkli görüntülere sahne oldu.

Kars Sarıkamış 5’incisi düzenlenen ’Kış Oyunları Festivali’nde düzenlenen kaşar yuvarlama yarışması, renkli görüntülere sahne oldu. Yarışmacılar eksi 15 derece soğukta kaşar kapmak için kıyasıya mücadele etti.
Kadınlar ve erkekler olarak iki kategoride yapılan yarışmalarda yaklaşık 30 kişi başlama düdüğü ile birlikte yuvarlanan kaşara hücum etti. Yarışmacılar, yarışın başlamasıyla kar üzerinde yuvarlanan kaşarları yakalamak için kıyasıya mücadele etti. 15 kiloluk 3 kaşarı tutabilmek için yoğun çaba sarf eden yarışmacılar kaşarın üzerine atlarken, bir yarışmacı kucağına aldığı kaşarla birlikte yuvarlanmaya başladı. Yarışı erkeklerde Baran Alkan, kadınlarda ise Sara Koyuncu kazandı.
Kadınlarda kaşarı kazanan Sara Koyuncu, "Heyecanlıydım, biriz üşüdüm, ısınmak için halay çektik. Kazandım, mutluyum. Anneme ve arkadaşlarıma hediye edeceğim" dedi.
Kazandığı kaşarın değerinin 600 lira olduğunu öğrenen Koyuncu, "600 liraymış, değerini öğrendim. Belki satarım. Çocukların elinden almaya çalıştım, mutluyum" diye konuştu.
Kaşar yuvarlama yarışmasının şampiyonlarına kaptıkları kaşar hediye edildi. Sarıkamış 5. Kış Oyunları Festivali akşamda Kutsi konseriyle devam edecek.

Eksi 15 derece soğukta kaşar kapmak için kıyasıya mücadele

Eksi 15 derece soğukta kaşar kapmak için kıyasıya mücadele

Eksi 15 derece soğukta kaşar kapmak için kıyasıya mücadele

Eksi 15 derece soğukta kaşar kapmak için kıyasıya mücadele

Eksi 15 derece soğukta kaşar kapmak için kıyasıya mücadele

Eksi 15 derece soğukta kaşar kapmak için kıyasıya mücadele

Eksi 15 derece soğukta kaşar kapmak için kıyasıya mücadele

Eksi 15 derece soğukta kaşar kapmak için kıyasıya mücadele

Eksi 15 derece soğukta kaşar kapmak için kıyasıya mücadele

Eksi 15 derece soğukta kaşar kapmak için kıyasıya mücadele

Eksi 15 derece soğukta kaşar kapmak için kıyasıya mücadele

Eksi 15 derece soğukta kaşar kapmak için kıyasıya mücadele

Eksi 15 derece soğukta kaşar kapmak için kıyasıya mücadele

Eksi 15 derece soğukta kaşar kapmak için kıyasıya mücadele

Eksi 15 derece soğukta kaşar kapmak için kıyasıya mücadele
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