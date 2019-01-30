Eksi 15 derecede terör operasyonu

Siirt’te jandarma, hava sıcaklığının eksi 15 dereceye kadar düştüğü Pervari ve Eruh ilçeleri kırsalında terör örgütü PKK’ya yönelik operasyonlarını aralıksız sürdürüyor. Dondurucu soğuğa aldırmayan Mehmetçik, terör örgütü PKK’ya göz açtırmıyor.
Siirt’te İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü PKK’ya yönelik operasyonlarını sürdürüyor. Jandarma ekipleri, hava sıcaklığının eksi 15 dereceye kadar düştüğü Pervari ve Eruh kırsalında, dondurucu soğuğa aldırmadan teröristlerin muhtemel kış üstlenmelerine karşı operasyon düzenliyor. Büyük bir kararlılıkla operasyonuna devam eden jandarma ekipleri, bölgede terör örgütü PKK’ya göz açtırmıyor.
Mahkemeden Metin Akpınar kararı!
İşte açığa alınan personel sayısı
Olay yaratan iddia: Trump ölüm emrimi verdi
Aralarında 33 yaş fark var! 'Herkes onu babam sanıyor'
CHP'den Bahçeli'ye sert yanıt
Korkunç! Yola çekilen halat imamın boğazını kesti
İYİ Parti kurucularındandı! İstifa etti
Polis son anda önledi! 'Zamanım yok, intihar edeceğim'
MEB açıkladı! Gelecek yıl kapatılıyor
Okuyucu Yorumları 0 yorum