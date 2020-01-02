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  4. Eksi 18 derecede balık tutuyorlar

Eksi 18 derecede balık tutuyorlar

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.01.2020 10:01 | Son Güncelleme

Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde vatandaşlar, soğuk havaya aldırmadan balık avlıyor.

Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde vatandaşlar, soğuk havaya aldırmadan balık avlıyor. Eksi 18 derecede Habur Çayı’na ağ atan vatandaşlar, geçimlerini tuttukları balıkları satarak sağlıyor.
Beytüşşebap ilçesine bağlı Başaran köyünden geçen Habur Çayı, yılın her dönemi balıkçılara ekmek kapısı olmaya devam ediyor. Çetin geçen kış şartlarına rağmen eksi 18 derecede gece yarısı ağ atan balıkçılar, sabahın ilk ışıklarında ağlarına takılan balıkları toplamaya gidiyor. Kar suyu ile beslenen Habur Çayı’nda kilolarca balık avlayan vatandaşlar, balıkları satarak evlerini geçindiriyor.

“Üşüyoruz ama işimiz bu”
Habur Çayı’nda balık tutarak geçimini sağlayan Lokman Gökçe, bazen 40 kilograma yakın balık tuttuklarını söyledi. Gökçe, “Tuttuğumuz balıkların kilosunu 15 liradan satıyoruz. Geçimimi bundan sağlıyorum, yıllardır bu mesleği yapıyorum. Bazen hiç yakalayamıyorum, bazen de çok yakalıyorum. Kış aylarında daha güzel oluyor. Üşüyoruz ama işimiz bu ve çok zevkli. Küçük balıkları tekrar suya atıyoruz ama büyüklerini satıyoruz. Çocuklarımla beraber bu işi yaparak hayatımızı idare ediyoruz. Karlı havada çok soğuk oluyor, ama böyle günlerde balıklar suda dolaştığı için ağlara çabuk takılıyor” dedi.

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