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Eksi 18 derecede durmadan ilerlediler!

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.01.2019 12:04 | Son Güncelleme

2020 olimpiyatlarına hazırlanan Judo A Mili Takımı, Erzurum'da kampa girdi. Antrenmanları ile nefes kesen judocular, zorlu parkurları tek tek aştı. Palandöken Kayak Merkezi'nde kampa giren judo takımı, 1 metreyi bulan karda dağ koşusuna çıktı.

Sıfırın altında 18 dereceye kadar inen hava sıcaklıklarına rağmen tempolarını düşürmeyen sporcular, 1 saat boyunca dağa tırmandı. Dağcılara bile parmak ısırtan Judo Milli takımı, zirveye ulaştıktan sonra kayarak, yuvarlanarak ya da koşarak aşağı indi. Antrenman sonunda buz adama dönen sporcuların sakal ve bıyıklarının buz tuttuğu görüldü.

Sporcuların zorlu antrenmanı

Uluslararası organizasyon ve 2020 Olimpiyatlarına hazırlık kapsamında Erzurum'da kamp yapan Judo A Milli Takımı'nın antrenmanları adeta nefes kesiyor. Palandöken Kayak Merkezi'ndeki Palan Otel'de kampa giren Judo A Milli Takımı, antrenörleri Irakli Uznadze, David Asumbani ve Nurullah Diyarbakır gözetiminde antrenmanlarını gerçekleştiriyor. Kar kalınlığının yaklaşık 1 metre olduğu bölgede, kuvvet ve kondisyon ağırlıklı çalışma yapan sporcular, antrenmanlar kapsamında dağ koşusuna da çıktı.
Palandöken Sıradağları arasında en dik olan dağa hava sıcaklığının sıfırın altında 18 derece soğukta tempolu bir şekilde tırmanan judocular, dağcılara bile parmak ısırttı. Bu zorlu parkuru 1 saatte tamamlayan judocular zirveden kayarak, yuvarlanarak ya da koşarak indi. Antrenman sonunda sakal ve bıyıkları donan sporcular, buz adama döndüler.

IRAKLİ UZNADZE: "ANTRENMANLARIMIZ ZORLU OLDUĞU KADAR NEŞELİ GEÇİYOR"

IRAKLİ UZNADZE: "ANTRENMANLARIMIZ ZORLU OLDUĞU KADAR NEŞELİ GEÇİYOR"
Milli takım kampına 2'si kadın toplam 19 sporcunun katıldığını belirten Judo Milli Takım Antrenörü Irakli Uznadze, "İlki Palandöken'de ikincisi Japonya'da olmak üzere bu yıl iki kamp yaparak, turnuvalar, Uluslararası organizasyon ve 2020 Olimpiyatlarına hazırlanıyoruz. Buradaki kampımız kuvvet ve ağırlık üzerine. Kar, fırtına ve soğuk demeden antrenman programını uyguluyoruz. Palandöken Sıradağları arasında bulunan 3 bin metre yükseklikteki dağa tempolu bir yürüyüş düzenledik. Sporcularımız biraz üşüyecekler ama önemli değil. O dağa ben dahil herkes çıkmak zorunda. Antrenmanlarımız zorlu olduğu kadar neşeli de geçiyor" diye konuştu.

SİNAN SANDAL: "PALANDÖKEN'İN ZİRVESİNDE OLDUĞUMUZ GİBİ TURNUVALARIN VE OLİMPİYATLARINDA ZİRVESİNDE OLACAĞIZ"

SİNAN SANDAL: "PALANDÖKEN'İN ZİRVESİNDE OLDUĞUMUZ GİBİ TURNUVALARIN VE OLİMPİYATLARINDA ZİRVESİNDE OLACAĞIZ"
Takım olarak çok iyi olduklarını dile getiren Judo Milli Takım Kaptanı Sinan Sandal, "Senede iki defa yaptığımız yükseklik kondisyonun ilkini burada yapıyoruz. Kaldığımız otelden dağın yamacına kadar koşup yaklaşık bir metreye varan karda tempolu bir şekilde hiç durmadan zirveye varıyoruz. Palandöken'in zirvesinde olduğumuz gibi turnuvaların ve olimpiyatlarında zirvesinde olacağız" dedi.

FEYYAZ YAZICI: "HEDEFİMİZ OLİMPİYAT ŞAMPİYONU OLUP ÜLKEMİZE ALTIN MADALYA KAZANDIRMAK"

FEYYAZ YAZICI: "HEDEFİMİZ OLİMPİYAT ŞAMPİYONU OLUP ÜLKEMİZE ALTIN MADALYA KAZANDIRMAK"
Judo hayatını İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü'nde devam ettiren milli takım sporcusu Feyyaz Yazıcı yıllardır Erzurum'da kamp yaptıklarını belirtti. Buradaki havayı, güzelliği ve tesis imkanlarını başka bir yerde bulamadıklarını vurgulayan Yazıcı şunları söyledi: "Erzurum halkı bizi çok iyi karşılıyor, her şeyimize koşturuyor. Burada olmaktan dolayı mutluyuz. 3 bin rakımlı dağa yürüyüş tırmanması yapacağız. Biz benzetmek gibi olmasın 'ölüm' diyoruz. Yaklaşık 2 saat hava sıcaklığının sıfırın altında 16,17 derecede hiç durmadan yola devam ediyoruz. Bizim için zor bir antrenman. Hedefimiz çok büyük. Takımdaki herkesin hedefi olimpiyat şampiyonu olup ülkemize altın madalya kazandırmak. Eğer ki bu antrenmanda bıyıklar donmasa tepeye çıktığımız belli olmuyor, hocayı inandıramıyoruz. O yüzden donuyor. Çok iyi takımız, çok iyi bir hocamız var. Güzel bir ekibiz İnşallah her şey yolunda gider 2020 olimpiyatlarında ülkemize madalya değil, madalyalar kazandırırız."
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Anahtar Kelimeler:
Palandöken Kayak Merkezi judo

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