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Eksi 2 derecede, termal havuzda şifa arıyorlar

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.01.2019 12:13 | Son Güncelleme

BURSA'nın Büyükorhan ilçesindeki Emek Çayı'ndan çıkan termal suya ocak ayında eksi 2 dereceyi bulan havada giren vatandaşlar, 45-50 derece sıcaklıktaki suda bazı hastalıklara şifa arıyor.

Berktuğ ÖNCÜ- Mehmet İNAN/BURSA, (DHA)- BURSA'nın Büyükorhan ilçesindeki Emek Çayı'ndan çıkan termal suya ocak ayında eksi 2 dereceyi bulan havada giren vatandaşlar, 45-50 derece sıcaklıktaki suda bazı hastalıklara şifa arıyor. İlçenin kırsal Düğüncüler Mahallesi'nden geçen Emet Çayı'nın içerisinden çıkan termal sıcak suya vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor. Hava sıcaklığının sıfırın altına düştüğü ocak ayında, soğuk hava ve yağışlara aldırış etmeyen vatandaşlar, termal havuza giriyor. Kaplıcaya giren vatandaşlar, 45-50 derece sıcaklıktaki suda cilt hastalıklarına, romatizma, solunum, sinir sistemi, sindirim sistemi, böbrek, idrar yolları ve böbrek taşı ile metabolizma bozuklukları gibi rahatsızlıklara şifa arıyor. Termal kaplıcaya giren Halil Güler, ''Bu kaplıca, hastalıklara iyi geliyor. Hava sıcaklığı eksi 1 derece, ama suyun sıcaklığı 45 derece. Balıkesir'den, çevre ilçelerden ve Bursa kent merkezinden vatandaşlar geliyor ve kaplıcaya giriyor'' dedi. Mahalle sakinlerinden İdris Meşe de romatizma hastası olduğunu ve hastalığına iyi geldiği için bu kaplıcaya geldiğini söyledi. ''TURİZME AÇILMASINI İSTİYORUZ' Düğüncüler Dernek Başkanı Yaşar Meşe ise kaplıcanın birçok hastalığa iyi geldiğini ve doğal ortamıyla oksijen deposu olduğunu belirterek, ''Burası çok güzel bir bölge. Ancak bu bölgenin tanınmadığını düşünüyoruz. Yaz-kış, soğuk- sıcak demeden bu şifalı kaplıca sularına girilebiliyor. Yan taraftaki çayımızda balık tutma imkanı var. Biz buranın turizme açılmasını, daha çok ziyaretçinin gelmesini istiyoruz. Sosyal tesisler, sağlık tesisleri yapılabilir'' diye konuştu.

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