Eksi 2 derecede, yüzme şenliği

Yasin DALKILIÇ/BÜNYAN (Kayseri), (DHA)- KAYSERi'nin Bünyan ilçesinde, Bünyan Dostları Grubu Derneği tarafından bu yıl 9'uncusu düzenlenen yüzme şenliğinde 4'ü kadın toplam 100 kişi, eksi 2 derecede yapay gölette kulaç attı.

Bünyan Dostları Grubu Derneği tarafından Bünyan ilçesinde düzenlenen 9'uncu Kış Yüzme Şenliği'ne Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun, yüzücüler ve vatandaşlar katıldı. Yüzme şenliği öncesi 7 kilometre doğa yürüyüşü yapan sporcular daha sonra düzenlenen yüzme yarışmasına katıldı. Etkinliğe katılan 4'ü kadın 100 kişi, eksi 2 derece soğuğa aldırış etmeden gölette yarıştı. Bünyan Dostları Grubu Derneği Başkanı Şener Serim, Bünyan'ı tanıtmak ve insanlara doğayı sevdirmek için yarışmanın her yıl düzenlendiğini söyledi. Yarışmada erkeklerde Yasin Tuna, Kadınlarda Tuğba Biçer birinci oldu. Dereceye giren sporculara madalya verildi.

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