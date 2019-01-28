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Eksi 20 derece soğukta havuzun keyfini sürdüler

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.01.2019 11:48 | Son Güncelleme

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesindeki Kato Dağı, şimdilerde turizmin gözdesi haline geldi. Terörden arındırıldıktan sonra seyahat tutkunlarının akınına uğrayan Kato Dağı, kış aylarında da kaplıcalarıyla ön plana çıkıyor. Zümrüt Kaplıcaları, eksi 20 derecelik soğuklara rağmen vatandaşların büyük ilgisiyle karşılaşıyor. Özellikle öğrencilerin ziyaret ettiği bölgeye gelen turistler, suda saatlerce yüzerek kaplıcaların keyfini çıkardı.

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde yer yer kar kalınlığı 2 metre olarak ölçülürken, kar ve soğuk havaya aldırış etmeyen öğrenciler 15 günlük sömestir tatilini fırsata çevirip eksi 20 derece soğukta saatlerce havuzda yüzmenin tadını çıkardı. 2 metre kara aldırış etmeden kaplıcalara akın eden vatandaşlar, dondurucu soğuklara rağmen havuzlarda yüzüyor. 15 günlük sömetir tatilini fırsat bilen öğrenciler, Uludere ve Beytüşşebap köylerinden kaplıcaya akın etti. Her iki havuzu dolduran gençler, Kato Dağı manzaralı havuz keyfini doyasıya yaşadı.

Terör yuvası, huzur adasına dönüştü

Güvenlik güçlerinin başaralı operasyonları sayesinde teröristlerden temizlenen bölgeye huzur geldi. Yıllarca terörle anılan ve sürekli terör olaylarının yaşandığı bölgede Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından yapılan operasyonlarla terör tamamen temizlenirken, bölge adeta huzur adasına dönüştü.
Huzurun hakim olmasıyla birlikte vatandaşlar Kato Dağının dibinde bulunan Ilıcak köyündeki kaplıcada gece geç saatlere kadar yüzmenin tadını çıkarıyor. Şırnak, Hakkari, Van, Siirt ve Batman illerinden özellikle kış aylarında kaplıcaya gelen vatandaşlar şifalı olduğunu düşünülen 38 derece su sıcaklığındaki kaplıcalarda hem güzel vakit geçiriyor hem hastalıklarına çare arıyor.

İSTANBUL'DAN TATİLE GELENLER KAPLICALARA KOŞTU

İSTANBUL'DAN TATİLE GELENLER KAPLICALARA KOŞTU
Uludere ilçesine bağlı Yekmal köyünden gelen bir grup öğrenci okullar tatil olunca İstanbul’dan köylerine geldiklerini söyledi. İstanbul'da okuyan ve tatil için köylerine gelen öğrenciler arkadaşlarıyla birlikte topluca Beytüşşebap’taki kaplıcada yüzmeye geldiklerini söyledi. Mehmet Sak adındaki öğrenci, "Uludere’den geliyoruz. Okullar tatil olunca İstanbul’dan geldik. Tatilimizi böyle güzel değerlendiriyoruz. Buralarda bakım olursa daha güzel olur, yetkililerimize buradan çağrıda buluyoruz. Sanırım burada güzel bir tesis yapılacak ama şimdi çok kötü kullanıyor, daha temiz olursa her geçen gün gelen sayı artar" dedi.
Mevlüt Dereli adındaki öğrenci ise tatili fırsat bilip kaplıcaya geldiğini söyledi. Dereli, "Babam bana karnen güzel olursa seni kaplıcaya götürürüm demişti, benim karnem güzeldi, bu yüzden geldik. Okullar tatil olduğu için evde sıkılıyordum" diye konuştu.
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Anahtar Kelimeler:
terör şırnak Beytüşşebap kar kış kaplıca

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