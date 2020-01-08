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  4. Eksi 20 derecede mandaların suda yeşil ot ziyafeti

Eksi 20 derecede mandaların suda yeşil ot ziyafeti

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.01.2020 09:27 | Son Güncelleme

Türkiye’nin en soğuk yerleşim yerlerinden olan Van’ın Çaldıran ilçesindeki besiciler, hayvanlarının yem ihtiyaçlarını Kaz Gölü’nde çıkan taze otla sağlıyor.Çaldıran ilçesinin 3 kilometre uzaklığındaki Kaz Gölü civarında geçimini hayvancılıkla sağlayan vatandaşlar, mandaları sıra dışı bir yöntemle besliyor.

Türkiye’nin en soğuk yerleşim yerlerinden olan Van’ın Çaldıran ilçesindeki besiciler, hayvanlarının yem ihtiyaçlarını Kaz Gölü’nde çıkan taze otla sağlıyor.
Çaldıran ilçesinin 3 kilometre uzaklığındaki Kaz Gölü civarında geçimini hayvancılıkla sağlayan vatandaşlar, mandaları sıra dışı bir yöntemle besliyor. Besiciler, mandaları eksi 20 derecede gölde yetişen otla besliyor. Çetin kış koşullarının yaşandığı Çaldıran’da, ocak ayı itibariyle hava sıcaklığı sıfırın altında 20 dereceyi gördü. Etkisini gösteren soğuk hava nedeniyle ilçede hayat durma noktasına gelirken, Kaz Gölü sularında otlayan mandalar ise kışın soğuğuna aldırış etmeden taze ot yiyor.

Besicilerden ilginç yöntem
Çaldıran-Doğubayazıt yolu üzerinde bulunan Kaz Gölü’nün sularında otlanan mandalar, sabah sahipleri tarafından bölgeye getiriliyor. Kış mevsiminin en çetin geçtiği yerleşim yerlerinin başında gelen ve kış mevsimi süresince hava sıcaklığının bazen sıfırın altında 35-40 dereceye kadar düştüğü ilçede, besiciler ilginç yöntemlerle hayvanlarını besliyor.

Taze otlarla beslenen mandaların süt verimi artıyor
Buz gibi havada yemden tasarruf sağlayan besiciler, mandaları da otla besleyerek süt verimini artırıyor. Kaz Gölü yakınlarına getirdikleri hayvanları sudaki taze otla besleyen besiciler, kış döneminde de suda büyüyen otları çıkararak hayvanların yem ihtiyacını karşılıyor.

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