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  4. Eksi 25 derecede yakıt depoları donan sürücüler yolda mahsur kaldı

Eksi 25 derecede yakıt depoları donan sürücüler yolda mahsur kaldı

23.01.2021 16:07 | Son Güncelleme:
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Eksi 25 derecede yakıt depoları donan sürücüler yolda mahsur kaldı

Van’ın Çaldıran ilçesinde hava sıcaklığının gündüz saat 14.00’da eksi 25 derece düşmesiyle birçok aracın yakıt depoları dondu. Sürücüler yolda mahsur kaldı.

Kar yağışının etkisini kaybettiği Doğu Anadolu Bölgesi'nde dondurucu Sibirya soğukları yaşanıyor. Türkiye'nin en soğuk yerleşim yerlerinden olan Van’ın Çaldıran ilçesinde eksi 25 derece soğukta yaşam, durma noktasına geldi. Denizden 2 bin 50 metre yükseklikteki ilçede soğuk hava nedeniyle ağaçlar kırağı, akarsu ve dereler buzla kaplanırken araçları donan İranlı TIR şoförleri eksi 25 derecede arabalarının çalışması için namaz kılarak dua etti.
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D 975 uluslararası Çaldıran-Doğubayazıt kara yolunda seyreden TIR'lar araçlar hareket halindeyken yakıt depoları buz tuttu.

AW224071_02TIR sürücüleri, verilen 7 saatlik uğraşın ardından yakıt deposunu ateşle ısıtarak araçlarını çalıştırmaya çalışıyor. Çaldıran Belediyesi donan araçların çalışmaları için gerekli her türlü yardımda bulunuyor. (İHA)

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