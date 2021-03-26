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  4. Eksi 30 derecede tipiye yakalandılar! İşte o anlar

Eksi 30 derecede tipiye yakalandılar! İşte o anlar

26.03.2021 16:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bitlis'in Adilcevaz ilçesindeki Süphan Dağı'nın zirvesine ulaşmak için tırmanış gerçekleştiren 34 dağcı, yoğun kar ve tipiyle karşılaştı. Hava koşullarından dolayı geri dönen dağcıların zor anları kameraya yansıdı.

Türkiye Dağcılık Federasyonuna kayıtlı dağcılar, Süphan Dağı’na zirve yapmak için At Yaylası bölgesinde tırmanışa geçti. Süphandosd Kulübü öncülüğünde tırmanışa geçen dağcılar, kar ve tipi nedeniyle zirve yapamadan dönmek zorunda kaldı.

EKSİ 30 DERECEDE TİPİYE YAKALANDILAR

Açıklamalarda bulunan Türkiye Dağcılık Federasyonu Antrenörü Adem Gül, hava sıcaklığının zaman zaman eksi 30 derece kadar düştüğü bölgede yoğun tipi ve kara yakalandıklarını söyledi. Olumsuz hava şartları nedeniyle faaliyeti sonlandırdıklarını dile getiren Gül, gelecek günlerde yeniden zirve tırmanışı gerçekleştireceklerini söyledi.

SAKAL VE BIYIKLARI BUZ TUTTU

Olumsuz hava şartları nedeniyle bazı dağcıların sakal ve bıyıkları ise buz tuttu.

buz

İHA

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Anahtar Kelimeler:
Bitlis
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