İSTANBUL (AA) - Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, filoya kattıkları Boeing 787-9 Dreamliner'ın kabin içi görüntülerini paylaştı.

Ekşi, Twitter'daki hesabından önümüzdeki günlerde Türkiye'ye getirilecek THY'nin yeni uçağı Boeing 787-9 Dreamliner'ın özellikleriyle ilgili paylaşımda bulundu.

"Bu uçak farklı!" değerlendirmesinde bulunan Ekşi, "B787-9 Dreamliner, 1-2-1 konfigürasyonda, koridor erişimi olan konfor eviniz business koltuklar. Uzun yolculuklar için konforu artıran özel basınçlandırılmış ve sessiz iç kabin. Daha geniş, yeni nesil, elektronik karartma özelliğine sahip pencereler." ifadelerini kullandı.

