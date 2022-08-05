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  4. Eksi dereceyi gördü! Türkiye sıcaktan kavrulurken bu kentte soba yakmadan durulmuyor

Eksi dereceyi gördü! Türkiye sıcaktan kavrulurken bu kentte soba yakmadan durulmuyor

05.08.2022 12:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mayıs ve haziran aylarını mevsim normallerinin altında geçiren Türkiye'de bu yıl yaz sıcaklığının en yüksek olduğu günler geçen hafta yaşandı. Türkiye'nin sıcaktan kavrulduğu hafta ise Ardahan eksi dereceleri gördü. 24-31 Temmuz haftasında en düşük sıcaklık sıfırın altında 0,8 derece ile Ardahan'ın Göle ilçesinde ölçüldü. n Göle ilçesinde birçok vatandaş, yaz mevsimi kısa sürdüğü için sobayı kaldırmıyor.

Türkiye'de 2022 yılı Haziran-Temmuz döneminde en yüksek sıcaklığın görüldüğü 24-31 Temmuz haftasında en düşük sıcaklık sıfırın altında 0,8 derece ile Ardahan'ın Göle ilçesinde, en yüksek sıcaklık ise 46,2 derece ile Şırnak'ın Silopi ve Cizre ilçelerinde kaydedildi. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğünden edindiği bilgiye göre, geçen hafta en yüksek sıcaklık Şırnak Cizre ile Silopi, en düşük sıcaklık Ardahan'da kayıtlara geçti.

24-31 Temmuz haftasında en düşük sıcaklık sıfırın altında 0,8 derece ile Ardahan'ın Göle ilçesinde, en yüksek ise 46,2 ile 30 Temmuz'da Şırnak'ın Silopi ve 31 Temmuz'da Şırnak'ın Cizre ilçe merkezlerinde ölçüldü.

GEÇEN AY SIFIRIN ALTINI GÖREN GÖLE'DE SOBALAR KALDIRILMIYOR

Tüm yurtta hissedilen "eyyam-ı bahur" sıcaklarının yaşandığı temmuz ayının son haftasında hava sıcaklığının gece sıfırın altınra seyrettiği Ardahan'ın Göle ilçesinde birçok vatandaş, yaz mevsimi kısa sürdüğü için sobayı kaldırmıyor. Ardahan'ın 2038 rakımdaki Göle ilçesinde kış mevsimi uzun, yaz mevsimi ise kısa sürüyor. Kışın hava sıcaklığının sıfırın altında 40 dereceye kadar düştüğü ilçede yaz akşamları ise serin geçiyor.

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Bu nedenle bazı ev ve iş yerinde sobalar kaldırılmıyor. Hava sıcaklığının düştüğü günlerde kimi vatandaşlar soba yakıyor. Temmuz ayının son haftasında hava sıcaklığının sıfırın altında 0,8 dereceye kadar düştüğü Göle'de bazı vatandaşlar, akşam dışarıya çıktığında üşümemek için tişörtünün üzerine mont, polar gibi kalın kıyafetler giyiyor.

"HER SENE YAZIN DAHİ OLSA SOBALARIMIZ AKTİF OLARAK DURUYOR"

İlçede çay ocağı işleten Yakup Ertan, temmuzun son haftasına kadar soba yaktıklarını söyledi. İş yerindeki sobayı hava serin olduğunda yaktıklarını ifade eden Ertan, "Gelen gurbetçilerimizin üşümeleri üzerine soba yakmaya devam ediyoruz. Sadece bu yıl değil, her sene yazın dahi olsa sobalarımız aktif olarak duruyor." dedi.

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Öğretmen Ferdi Altun da tüm Türkiye'nin sıcaktan kavrulduğu bu dönemde Göle'nin temmuz ayının son haftasında sıfır dereceyi gördüğünü ve o hafta sobaları yakmaya başladıklarını belirterek, "Soğuk memleket ama biz memleketimizi seviyoruz, sıcak insanlarız." ifadesini kullandı.

(AA)

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Ardahan
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