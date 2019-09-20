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Ekşi sirkeye alternatif, tatlı karpuz ve kavun sirkesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.09.2019 13:18 | Son Güncelleme

AFYONKARAHİSAR'da girişimci Soner Çakır (34), karpuz ve kavundan sirke yaptı.

Ekşi sirkeye alternatif, tatlı karpuz ve kavun sirkesi

Satılmış AKKAŞ/AFYONKARAHİSAR, (DHA) - AFYONKARAHİSAR'da girişimci Soner Çakır (34), karpuz ve kavundan sirke yaptı. Üzüm ve elma sirkesinin aksine tatlı olan kavun ve karpuz sirkesi, yoğun ilgi gördü.
Afyonkarahisar'da daha önce çeşitli meyvelerden sirke yapan girişimci Soner Çakır, kavun ve karpuz sirkesi yaptı. Karpuz ve kavunu kabuğuyla 6 ay bekleterek sirke elde eden Çakır, yeni ürünlerin yoğun ilgi gördüğünü söyledi.
Kavun ve karpuzun şeker oranı oldukça yüksek meyveler olduğunu belirten Soner Çakır, bu meyvelerden elde edilen sirkelerin de tatlı olduğunu söyledi. Sirke yaparken birinci önceliğin şeker oranı yüksek meyveleri tercih etmek olduğunu anlatan Çakır, "Kavun oldukça lezzetli, aroması yüksek gıdalar arasında. İnanılmaz derecede sirkeye aroma veriyor. Genelde insanlar sirkeleri ekşi seviyor ama tatlı sirkeler de var. Kavun ve karpuz buna örnek" dedi.
Bunun yanında karpuzu kabuğuyla bekleterek sirke ürettiğini, kanser tedavisinde karpuz kabuğunun oldukça faydalı olduğunu bildiklerini belirten Soner Çakır, "Onun dışında yine kavun vücuttaki ödemi atmak için kullanılıyor. Potasyum bakımından oldukça zengin bir ürün. Bu tarz meyveler kısa zamanda sirke oluyor ama üretim sürecimiz yaklaşık 6 ay sürüyor. Elimizdeki stok tükendi. Yeni ürünümüz 6 ay sonra piyasaya çıkacak" dedi.

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Ekşi sirkeye alternatif, tatlı karpuz ve kavun sirkesiEkşi sirkeye alternatif, tatlı karpuz ve kavun sirkesiEkşi sirkeye alternatif, tatlı karpuz ve kavun sirkesiEkşi sirkeye alternatif, tatlı karpuz ve kavun sirkesi

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