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Ekşi Sözlük çöktü mü, neden açılmıyor? 21 Şubat Ekşi Sözlük erişim engeli mi geldi, ne zaman düzelir?

21.02.2023 21:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ekşi Sözlük'ün çöküp çökmediği siteye giriş yapamayan kullanıcılar tarafından merak edildi. 21 Şubat tarihinde meydana gelen Ekşi Sözlük'e erişim sorunu sonrası Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından konuya dair karar açıklandı. Peki, Ekşi Sözlük çöktü mü, neden açılmıyor? 21 Şubat Ekşi Sözlük erişim engeli mi geldi, ne zaman düzelir?

Ekşi Sözlük çöktü mü, neden açılmıyor? 21 Şubat Ekşi Sözlük erişim engeli mi geldi, ne zaman düzelir?

Ekşi Sözlük sitesinde yaşanan erişim problemi sonrası konu hakkındaki detaylar sorgulanmaya başladı. Ekşi Sözlük'te deprem bölgesine dair paylaşımlar bugün gündem olmuştu. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından Ekşi Sözlük'e erişim engeli getirildi. Peki, Ekşi Sözlük ne zaman açılacak? İşte detaylar...

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EKŞİ SÖZLÜK NEDEN AÇILMIYOR?

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından Ekşi Sözlükʼe erişim engeli getirildi. 21 Şubat 2023 tarihinde alınan bu karar sonrası Ekşi Sözlük sitesine giriş yapılamıyor.

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EKŞİ SÖZLÜK NE ZAMAN AÇILACAK?

Ekşi Sözlük'e Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından 21 Şubat 2023 tarihinde getirilen erişim engelinin ne zaman kalkacağına dair bir bilgi bulunmamakla beraber Ekşi Sözlük yaptığı açıklamada, "merhaba, erişim engeli konusunda bir karar olduğunu gördük ancak ayrıntısı hakkında bilgi sahibi değiliz, yetkililerden bilgi almaya çalışıyoruz. bilgi aldıkça paylaşacağız." dedi.


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