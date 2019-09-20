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Eksik Emeklilik Yardım Bedeli KDK’nın devreye girmesiyle tamamlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.09.2019 10:13 | Son Güncelleme

Ekim ayı başında emekli olan polis memuru Polis Bakım ve Yardım Sandığı Genel Müdürlüğü’nden (POLSAN) alacağı birikmiş emeklilik yardımı eksik hesaplanınca Kamu Denetçiliği Kurumu’na (KDK) başvurdu.Polis memuru vatandaş başvurusunda 1995 yılında POLSAN’a üye olduğunu, ateşli silah yaralanması sebebiyle 2013 yılından itibaren idari polis olarak görev yaptığını söyledi.

Ekim ayı başında emekli olan polis memuru Polis Bakım ve Yardım Sandığı Genel Müdürlüğü’nden (POLSAN) alacağı birikmiş emeklilik yardımı eksik hesaplanınca Kamu Denetçiliği Kurumu’na (KDK) başvurdu.
Polis memuru vatandaş başvurusunda 1995 yılında POLSAN’a üye olduğunu, ateşli silah yaralanması sebebiyle 2013 yılından itibaren idari polis olarak görev yaptığını söyledi. Bu yılın Ekim ayında emekli olan polis memuru POLSAN’dan birikmiş ikramiyesini almak istediğinde ise sandığın 2013 yılına kadar birikmiş emeklilik tutarını vereceğini kalan altı yıllık kısmın ise nemasız aidat olarak ödenebileceği cevabını aldı.
KDK’ya başvuran vatandaş şikâyetinde POLSAN sistemi üzerinden ödemiş olduğu tüm aidatların nemalandırılarak tarafına verilmesini talep etti. KDK gelen başvuru üzerine POLSAN’la görüşerek konunun yeniden incelenmesini talep etti.
POLSAN KDK’nın devreye girmesiyle yaptığı ikinci incelemeden sonra şikâyetçi polis memuruna birikmiş olan aidatları ve emeklilik ikramiyesini nemalandırılarak ödedi. Polis memurunun POLSAN’dan emeklilik yardımını tam olarak tahsil etmesiyle sorun çözümlendi.

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