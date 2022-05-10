Eksikliği beyinde kalıcı hasara neden olabilir! Bu belirtilere dikkat

İç Hastalıkları Uzmanı Kamuran Kaya, B12 vitamini hakkında genel açıklamalarda bulundu. Kaya, B12 sinir dokusunu ve beyin fonksiyonlarını koruduğunu ve aynı zamanda alyuvar üretimini sağladığını belirterek, “B12 vitamini insan vücudu tarafından kendi kendine üretilemez. Bu yüzden, dışarıdan takviye edilmesi gerekir; bu ihtiyaç da genellikle hayvansal besinlerle karşılanır. Özellikle et, yumurta, balık, süt ve süt ürünlerinde yüksek oranda B12 vitamini bulunur” ifadelerini kullandı.

ZARARLI VİRÜS VE BAKTERİLERDEN KORUR

İç Hastalıkları Uzmanı Kamuran Kaya, B12 vitaminin bağışıklık sistemini güçlendirdiğini belirterek, “Sağlığımız için en temel yapıtaşlarından biri olan B12 vitamini, vücudu dışardan gelebilecek her türlü zararlı virüs ve bakterilerden koruyarak bağışıklık sistemimizi güçlendirir. Sinir sisteminin doğru, hızlı ve düzenli çalışmasını sağlar. Kemik iliğinde alyuvar hücrelerinin üretiminde görevlidir. Hücrelerin üretilmesini, kendini yenilemesini ve daha uzun yaşamasını sağlayan B12 vitamini aynı zamanda kan hücre sayısını arttırarak anemiyi (kansızlığı) önler. Bunun yanı sıra, vücutta yeterli miktarda B12 vitamini bulunması hafızayı güçlendiren ve öğrenmeye yardımcı olan önemli bir faktördür” şeklinde konuştu.

B12 VİTAMİNİ İÇİN BU BESİNLERİ TÜKETİN

Uzman Dr. Kamuran Kaya, B12 vitamininin insan vücudu tarafından üretilemediğini vurgulayarak, “B12 yediğimiz besinler aracılığıyla vücudumuza girer. Vücutta eksik bulunması halinde emilim bozuklukları, yetersiz ve sağlıksız beslenmeyle birlikte sindirim sıkıntıları görülür. Bu yüzden, her bireyin B12 açısından zengin besin kaynaklarını tüketmesi önerilir. Karaciğer, dalak, böbrek, midye, alabalık, karides, takviye tahıl gevrekleri (veganlar için), ton balığı, süt, peynir, yoğurt ve yumurta B12 vitamini açısından en zengin temel besin kaynaklarıdır” diye konuştu.

B12 EKSİKLİĞİ BELİRTİLERİ NELERDİR?

Vücuda yeterli miktarda B12 vitamininin alınamaması durumunda B12 vitamini eksikliği ortaya çıkar. Bu durum, sinir sistemi ve beyinde ciddi ve kalıcı hasara yol açabilir.

Tedavi edilmeyen ve ciddi boyuta ulaşana kadar fark edilmeyen B12 vitamini eksikliği kişide derin depresyona, paranoya ve sanrılara, hafıza kaybına, idrar kaçırma ile tat ve koku kaybına dahi yol açabilmektedir.

İnsan vücudu kırmızı kan hücreleri, sinirler ve DNA yapımı için B12 vitaminine ihtiyaç duymaktadır.

B12 vitamininin aynı zamanda doğurganlık üzerinde olumlu bir etkisi olduğu bilinmektedir.

B12 vitamini eksikliğinin belirtileri rahatsızlık ciddi boyutlara ulaşana kadar kendini belli etmeyebilir. Semptomların yavaş yavaş ortaya çıkıp zamanla yoğunlaştığı da görülebilir.

B12 vitamini eksikliğinin belirtileri arasında, unutkanlık, kalp çarpıntısı, güçsüzlük, duygu durum bozuklukları, dikkat eksikliği ve odaklanma sorunu, üşüme, halsizlik, yorgunluk, uzuvlarda uyuşmalar (el, kol ve bacakta), dil üzerinde şişme, ağız ülserleri (aftlar), cilt kuruluğu, saç dökülmesi, kilo kaybına neden olur.

B12 vitamini eksikliği tedavi edilmezse, ciddi nörolojik sorunlara ve kan hastalıklarına yol açabilir. (İHA)



