Eksikliği beyinde kalıcı hasara neden olabilir! Bu belirtilere dikkat

İç Hastalıkları Uzmanı Kamuran Kaya, B12 vitamini hakkında genel açıklamalarda bulundu. Kaya, B12 sinir dokusunu ve beyin fonksiyonlarını koruduğunu ve aynı zamanda alyuvar üretimini sağladığını belirterek, “B12 vitamini insan vücudu tarafından kendi kendine üretilemez. Bu yüzden, dışarıdan takviye edilmesi gerekir; bu ihtiyaç da genellikle hayvansal besinlerle karşılanır. Özellikle et, yumurta, balık, süt ve süt ürünlerinde yüksek oranda B12 vitamini bulunur” ifadelerini kullandı.
İç Hastalıkları Uzmanı Kamuran Kaya, B12 vitaminin bağışıklık sistemini güçlendirdiğini belirterek, “Sağlığımız için en temel yapıtaşlarından biri olan B12 vitamini, vücudu dışardan gelebilecek her türlü zararlı virüs ve bakterilerden koruyarak bağışıklık sistemimizi güçlendirir. Sinir sisteminin doğru, hızlı ve düzenli çalışmasını sağlar. Kemik iliğinde alyuvar hücrelerinin üretiminde görevlidir. Hücrelerin üretilmesini, kendini yenilemesini ve daha uzun yaşamasını sağlayan B12 vitamini aynı zamanda kan hücre sayısını arttırarak anemiyi (kansızlığı) önler. Bunun yanı sıra, vücutta yeterli miktarda B12 vitamini bulunması hafızayı güçlendiren ve öğrenmeye yardımcı olan önemli bir faktördür” şeklinde konuştu.
Uzman Dr. Kamuran Kaya, B12 vitamininin insan vücudu tarafından üretilemediğini vurgulayarak, “B12 yediğimiz besinler aracılığıyla vücudumuza girer. Vücutta eksik bulunması halinde emilim bozuklukları, yetersiz ve sağlıksız beslenmeyle birlikte sindirim sıkıntıları görülür. Bu yüzden, her bireyin B12 açısından zengin besin kaynaklarını tüketmesi önerilir. Karaciğer, dalak, böbrek, midye, alabalık, karides, takviye tahıl gevrekleri (veganlar için), ton balığı, süt, peynir, yoğurt ve yumurta B12 vitamini açısından en zengin temel besin kaynaklarıdır” diye konuştu.
Okuyucu Yorumları 0 yorum