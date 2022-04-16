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Eksikliği büyük zarar: Saç dökülmesi, unutkanlık, kasılma ve kramplar... Kalsiyum hangi besinlerde bulunur?

16.04.2022 13:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kalsiyum, kemik gelişiminde ve kemik sağlığının korunmasında büyük önem taşıyor. Vücut tarafından üretilmeyen kalsiyumun yeterli alımı için sağlıklı beslenme anahtar rol oynuyor. İnsanların güçlü kemikler oluşturmak ve korumak için kalsiyuma ihtiyacı vardır ve vücudun kalsiyumunun %99'u kemiklerde ve dişlerdedir. Beyin ve vücudun diğer bölümleri arasındaki sağlıklı iletişimi sürdürmek için de gereklidir. Kalsiyum eksikliği vücut için büyük problem yaratır.

Eksikliği büyük zarar: Saç dökülmesi, unutkanlık, kasılma ve kramplar... Kalsiyum hangi besinlerde bulunur?

Kalsiyum vücudumuz için en önemli elementlerden birisi olarak kabul edilir. Kalsiyum kemiklerimizin ve dişlerimizin ana maddesidir. Vücut içerisindeki kalsiyumun yüzde 99’u bu biçimde bulunur. Yüzde 1’i ise kan ve yumuşak doku içerisinde bulunur. Dolaşımdaki kalsiyumun ilk görevi; kanın pıhtılaşmasının önüne geçmek, eklemleri ve kemikleri onarmak, kalp ritmini düzenlemek, sinir uyarılarının iletimini sağlamak, kasların kasılabilirliğini ayarlamak ve dokuların da canlılığının sürdürülmesine katkıda bulunmaktır.

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Kalsiyum, güçlü kemikler ve dişler oluşturmaya yardımcı olur. Kalp atışınız da dahil olmak ile birlikte kas kasılmalarını düzenler ve kanın da normal bir biçimde pıhtılaşmasını sağlar. Yeryüzünde bulunan en yaygın beş elementten biri olan kalsiyum, besinlerin içerisinde de bulunur. Peki, kalsiyum ne işe yarar? Hangi besinler kalsiyum içerir, eksikliğinde ne olur?

KALSİYUM İÇEREN BESİNLER HANGİLERİDİR?

  • Süt, süt ürünler ve peynir çeşitleri
  • Tohumların birçoğu (haşhaş, chia, susam)
  • Kabuklu yemişler (ay çekirdeği, badem, ceviz, fındık)
  • Soya ve soya içeren besinler
  • Yeşil yapraklı sebzeler (brokoli, bamya, lahana)
  • Kuru incir
  • Tahin ve pekmez
  • Zenginleştirilmiş unla yapılan ekmek ve mamuller
  • Kılçığıyla yenilebilen balıklar (hamsi, papalina, sardalya)

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KALSİYUM EKSİKLİĞİNDE NE OLUR?

  • Saç incelmesi, kuruması ve dökülmesi
  • Kemik zayıflaması/güçsüzlüğü
  • Unutkanlık
  • El ve kollarda uyuşmalar
  • Kasılma ve kramplar
  • Odaklanma zorluğu
  • Gelişim geriliği


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