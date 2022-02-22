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Eksikliği cinsel hayatınızı bitirir! Nelerde Çinko var?

22.02.2022 11:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çinko sağlığımız için çok önemli olan bir mineraldir. Vücutta sentezlenemeyen çinko minerali sağlıklı bağışıklık ve sinir sistemi için mutlaka besin yoluyla alınmalıdır. Çinko eksikliği büyümenin yavaşlamasına, cinsel işlevlerde sorunlara ve daha birçok hastalığı neden olmaktadır. Çinko içeren birçok besin vardır. Bunları tüketerek azalan çinko miktarını dengeleyebilirsiniz. İşte çinko eksikliği zararları ve çinko içeren o besinler…

Eksikliği cinsel hayatınızı bitirir! Nelerde Çinko var?

Çinko vücutta bulunmayan çok önemli bir mineraldir. Sağlık için mutlaka dışarıdan besinler veya takviyeler yoluyla alınması gerekmektedir. Çinko mineralinin birçok faydası vardır. Bağışıklık sistemini koruyan ve destekleyen çinko güçlü antioksidan özelliğine sahiptir. Çinko eksikliği büyüme ve fiziksel, zihinsel, cinsel sağlık için olumsuz etkilere sebep olmaktadır. Yaşamsal fonksiyonların normal işleyişi adına çok değerli bir mineral olan çinko, eksikliği ya da fazlalığı durumunda ciddi problemlere yol açabilmektedir.

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ÇİNKONUN FAYDALARI NELERDİR?

• Kolajen üretimine yardımcı oluyor.

• Saç, tırnak ve cildin normal görünümüne katkı sağlıyor.

• Hücresel faaliyeti destekliyor.

• Antioksidan özelliğiyle serbest radikallerin vücuttaki etkilerini önlemeye yardımcı oluyor.

• Sindirim sisteminin normal fonksiyonunu destekliyor.

• İskelet sisteminin normal fonksiyonunun korunmasında rol oynuyor.

• Yorgunluk hissini engellemeye katkı sağlıyor.

ÇİNKO EKSİKLİĞİ NELERE SEBEP OLUR?

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Çinko eksikliği sıklıkla görülmektedir. Çinko eksikliğiniz olduğunu anlamak için bir uzmana başvurulabilmektedir. Yaygın karşılaşılan çinko eksikliği belirtileri arasında ise şunlar yer alır:

• Saç dökülmesi

• Bağışıklık sisteminin güçsüzlüğüne bağlı olarak sık geçirilen soğuk algınlıkları ve enfeksiyonlar

• İshal

• Ağız çevresi başta olmak üzere vücudun çeşitli kısımlarında deri dökülmeleri

• Yara iyileşmesinin gecikmesi

• Tırnak uzamasının yavaşlaması, tırnakların kırılgan ve çatlamaya eğilimli bir yapıda olması

• Cildin çeşitli bölgelerinde oluşan yaralar

• Açıklanamayan kilo kaybı

• Tat ve koku hislerinin azalması veya bu duyulara ilişkin anormallikler

• Odaklanma güçlüğü

• Sürekli uyku hali

• Çocuklarda büyüme ve gelişmenin yavaşlaması, büyüme geriliği

• Cinsel işlevlere ilişkin sorunlar ve infertilite (kısırlık)

ÇİNKO HANGİ BESİNLERDE BULUNUR?

Çinko besinler yoluyla mutlaka alınması gereken bir mineraldir. Çinko birçok gıdada yer almaktadır. İşte çinko minareli içeren o gıdalar;

  • Kırmızı et
  • Hindi eti
  • Karaciğer
  • İstiridye
  • Balık
  • Karides
  • Süt
  • Peynir
  • Yumurta
  • Kabak çekirdeği
  • Kakao
  • Susam
  • Maş fasulyesi
  • Ceviz
  • Yer fıstığı
  • Ispanak
  • Mantar
  • Sarımsak
  • Bezelye
  • Barbunya


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