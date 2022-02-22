Eksikliği cinsel hayatınızı bitirir! Nelerde Çinko var?

Çinko vücutta bulunmayan çok önemli bir mineraldir. Sağlık için mutlaka dışarıdan besinler veya takviyeler yoluyla alınması gerekmektedir. Çinko mineralinin birçok faydası vardır. Bağışıklık sistemini koruyan ve destekleyen çinko güçlü antioksidan özelliğine sahiptir. Çinko eksikliği büyüme ve fiziksel, zihinsel, cinsel sağlık için olumsuz etkilere sebep olmaktadır. Yaşamsal fonksiyonların normal işleyişi adına çok değerli bir mineral olan çinko, eksikliği ya da fazlalığı durumunda ciddi problemlere yol açabilmektedir.

ÇİNKONUN FAYDALARI NELERDİR?

• Kolajen üretimine yardımcı oluyor.

• Saç, tırnak ve cildin normal görünümüne katkı sağlıyor.

• Hücresel faaliyeti destekliyor.

• Antioksidan özelliğiyle serbest radikallerin vücuttaki etkilerini önlemeye yardımcı oluyor.

• Sindirim sisteminin normal fonksiyonunu destekliyor.

• İskelet sisteminin normal fonksiyonunun korunmasında rol oynuyor.

• Yorgunluk hissini engellemeye katkı sağlıyor.

ÇİNKO EKSİKLİĞİ NELERE SEBEP OLUR?

Çinko eksikliği sıklıkla görülmektedir. Çinko eksikliğiniz olduğunu anlamak için bir uzmana başvurulabilmektedir. Yaygın karşılaşılan çinko eksikliği belirtileri arasında ise şunlar yer alır:

• Saç dökülmesi

• Bağışıklık sisteminin güçsüzlüğüne bağlı olarak sık geçirilen soğuk algınlıkları ve enfeksiyonlar

• İshal

• Ağız çevresi başta olmak üzere vücudun çeşitli kısımlarında deri dökülmeleri

• Yara iyileşmesinin gecikmesi

• Tırnak uzamasının yavaşlaması, tırnakların kırılgan ve çatlamaya eğilimli bir yapıda olması

• Cildin çeşitli bölgelerinde oluşan yaralar

• Açıklanamayan kilo kaybı

• Tat ve koku hislerinin azalması veya bu duyulara ilişkin anormallikler

• Odaklanma güçlüğü

• Sürekli uyku hali

• Çocuklarda büyüme ve gelişmenin yavaşlaması, büyüme geriliği

• Cinsel işlevlere ilişkin sorunlar ve infertilite (kısırlık)

ÇİNKO HANGİ BESİNLERDE BULUNUR?

Çinko besinler yoluyla mutlaka alınması gereken bir mineraldir. Çinko birçok gıdada yer almaktadır. İşte çinko minareli içeren o gıdalar;

Kırmızı et

Hindi eti

Karaciğer

İstiridye

Balık

Karides

Süt

Peynir

Yumurta

Kabak çekirdeği

Kakao

Susam

Maş fasulyesi

Ceviz

Yer fıstığı

Ispanak

Mantar

Sarımsak

Bezelye

Barbunya



