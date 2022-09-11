Eksikliği çok kötü sonuçlara yol açabilir! Kanser riskini artırıyor

D vitamini kemik sağlığı için önemli bir yer taşıyor. Cildin ürettiği D vitamini miktarı; günün saatine, mevsime, cilt pigmentasyonuna bağlı olarak değişiklik gösterebiliyor. Yaşanılan yere, yaşam tarzına bağlı olarak, D vitamin üretiminde azalma olabilir ya da tamamen yok olabiliyor. Tıbbi Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Uğur Coşkun, D vitamininin bir çok hastalığın seyrinde önemli role sahip olduğunu belirterek, “Son dönemde Covid enfeksiyonunun gidişatında kritik önemi olduğu iddia edilen D vitaminin, bağırsak ve meme kanseri gibi bir çok kanser ile ilişkisi ortaya konulmuştur” dedi.

KANSER SÜRECİNDE D VİTAMİNİ EKSİKLİĞİ TEHLİKELİ

Prof. Dr. Coşkun, D vitamini düşük düzeyde olan cilt kanserli hastalarda yaşam sürelerinin daha kısa olduğunu gösteren bir çalışma yayınlandığını bildirdi. Coşkun, “Ines Gracia Darder tarafından sunulan bu çalışmada melanomu olan 264 hastanın analizinde, D vitamini 10 ng/ml altında olan hastalarda, bu düzeyin 10’ un üzerinde olanlara göre yaşam süresinin 2 kat daha kısa olduğu gösterildi” dedi.

YAŞAM SÜRESİNİ ETKİLEYEBİLİR

D vitamini sağlığımız için çok önemli olduğunu hatırlatan Coşkun, “Eksikliğinde meme , prostat gibi bazı kanserlerin gelişme riski artıyor. Yine yumurtalık kanserinin yayılmasını önleyebileceğine yönelik son günlerde bir çalışma yayınlanmıştı. Bu çalışmada belki ilk defa kanser tanısı alan hastalarda D vitamini düzeyinin yaşam süresini etkileyebileceği gösterilmiş oldu. Bu çalışmadaki sonuçların daha detaylı olarak araştırılması ve diğer kanserler içinde benzer araştırılmalar yapılması gerekiyor. Bu süreçte tıpkı sağlıklı bireyler gibi kanser hastalarının da D vitamini düzeylerinin kontrol edilmesi ve gerekli durumlarda takviye yapılması çok önemli” dedi.

D VİTAMİNİ EKSİKLİĞİ BELİRTİLERİ

D vitamini eksikliğinde; vücut ağrısı, halsizlik, yürüme güçlüğü, kemik ağrısı, güçsüzlük, saç dökülmesi, baş ağrısı, depresyon, değişken ruh hali, uykusuzluk, gözaltı morlukları, aşırı terleme, kilo vermede güçlük çekme, sürekli üşüme gibi belirtiler hakimdir.



