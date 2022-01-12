HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. Eksikliği kısırlığa da kansere de neden olabilir! Çinko vücutta ne işe yarar? Çinko eksikliğinde ne olur? A’dan Z’ye Çinko rehberi

Eksikliği kısırlığa da kansere de neden olabilir! Çinko vücutta ne işe yarar? Çinko eksikliğinde ne olur? A’dan Z’ye Çinko rehberi

12.01.2022 10:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Vücut için gerekli olan eser minerallerden biri olan çinkonun önemi çok büyüktür. Vücutta enfeksiyonlarla savaşan ve hücre üretmek için kullanılan mineraller arasında yer alan çinko sayesinde yaralar hızla iyileşir. Çinko eksikliği kısıra ve kansere neden olabildiği gibi çinko fazlalığı ise ishal ve kusmaya neden olabilir. İşte çinko hakkında bilmeniz gerekenler...

Eksikliği kısırlığa da kansere de neden olabilir! Çinko vücutta ne işe yarar? Çinko eksikliğinde ne olur? A’dan Z’ye Çinko rehberi

Yapılan araştırmalara göre vücudun en çok ihtiyaç duyduğu minerallerden biri olan çinkonun günlük olarak belirli miktarlarda alınması gerekiyor. 7’de 70’e herkesin günlük olarak belirli miktarlarda çinko alması gerekmektedir. Cinsiyete ve yaşa göre değişkenlik gösterse de bebeklerde günlük olarak çinko ihtiyacı 7 mg, çocuklardaki günlük çinko ihtiyacı 11 mg, yetişkinlerdeki günlük çinko ihtiyacı ise 15 mg'dır.

BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİN ANAHTARI

Bağışıklık sisteminde anahtar bir rolde bulunan çinko, vücudumuzdaki birçok enzim ve hormonun üretiminde rol alıyor. Bu sebepten çinko cinsel sağlık açısından oldukça önemlidir.

iStock-1140560047

ÇİNKO EKSİKLİĞİNDE NE OLUR?

Yemeklerin pişirilme yönteminden strese kadar pek çok faktörün etkili olduğu çinko azalmasını nasıl anlarız? Çinkonun eksikliğinde hangi hastalıklar görülür? Çinko eksikliğini nasıl gideririz? Çinko hangi besinlerde vardı?

iStock-1215952284

Çinko eksikliği çoğu zaman yeterince çinko içeren gıda tüketmemekten kaynaklansa da aynı zamanda bazı ilaçları alanlar da çinko eksikliğine maruz kalmaktadır. Doğum kontrol hapı, âdet düzenleyici kullanan veya menopoz sonrası hormon desteği alan kadınlarda çinko eksikliği daha sık görülüyor. Fazla alkol kullanımı, mide asidini azaltıcı ilaç kullananlar ve yaşlılarda da çinko eksikliği görülüyor. Çinko aynı zamanda kırmızı ette ve deniz ürünlerinde yüksek miktarda bulunması sebebiyle vejetaryenlerin de dikkat etmesi gereken bir mineral.

ÇİNKO EKSİKLİĞİNİN BELİRTİLERİ NELERDİR?

Çinko eksikliğinin en büyük belirtisi saçlar ve ciltte yaşanan sorunlardan gözlemleyebilirsiniz. Saç dökülmesi ve cansız saçlar çinko eksikliği belirtilerindendir. Aynı zamanda cildiniz mat ve soluk olur. Teninizin renginde fark edebileceğiniz kadar renk açılması görürsünüz.

iStock-1075661184

Güzellik vitamini olarak da bilinen çinko eksikliğini tırnaklarınızdan da anlayabilirsiniz. Tırnakların üzerindeki beyaz noktalar ve çabuk kırılan tırnaklar çinko eksikliğinin habercisidir.

KULAKLARINIZDAKİ ÇINLAMA BİR İŞARET

Vücuttaki iltihabı azaltma özelliği olan çinkonun eksikliği ağızda çıkan uçuklardan da anlaşılabilir. Aynı zamanda cilt yaralarının iyileşmesindeki gecikme, sinir sistemi bozukluğu ve kulaklarda çınlama da çinko eksikliğinin belirtilerindendir. Çinko eksikliği, aynı zamanda vücutta ishal, aşırı güç eksikliği, cinsel isteksizlik, bağışıklık sisteminde zayıflama nedeniyle çok sık enfeksiyon hastalıklarına yakalanma, hafıza bozukluğu ve dikkat dağınıklığıyla da kendini gösterir.

iStock-1300865464

CİNSEL İSTEKSİZLİĞE YOL AÇABİLİR

Çinko eksikliği gözde sonu körlüğe varacak sarı nokta hastalığına, dişeti hastalıklarına, iştah azalmasına yol açar. Erkeklerde testosteron hormonunda azalmaya sebep olan çinko eksikliği beraberinde cinsel isteksizliğe de yol açabilir.

iStock-927888392

ÇİNKO EKSİKLİĞİ ŞEKER HASTALIĞINA YOL AÇABİLİR

Çinko insülin hassasiyetini artırır. İnsülin hassasiyetinin yüksek olması hem kilo almanızı zorlaştırır hem de yediğiniz besinlerin kaslarınıza daha sağlıklı bir şekilde ulaşmasını sağlar. Çinko eksikliği şişmanlık ve şeker hastalığı riskini artırır.

ÇİNKO EKSİKLİĞİ KANSERE SEBEP OLABİLİR

Çinko eksikliği ile beraber vücutta hücre yenilenmesi ve sağlıklı bölünme süreci bozuluyor. Bu da vücudun kanserle mücadelesini ne yazık ki azaltıyor Yapılan araştırmalar çinko eksikliği ile bağlantılı olduğu düşünülen kanser türlerinin meme, kalın bağırsak kanseri, yumurtalık kanseri, akciğer kanseri, cilt kanseri ve kan kanseri olduğunu ortaya çıkarıyor. Çinko eksikliğinde kanser hücreleriyle mücadele eden bağışıklık hücrelerinin fonksiyonları da bozuluyor, bu durum aynı zamanda bakterilere ve virüslere karşı da dayanıksızlığa neden oluyor.

ÇİNKO EKSİKLİĞİ KISIRLIĞA YOL AÇABİLİR

Çinkonun uyku hormonu olarak bilinen melatonin metabolizmasını düzenlediği ve sağlıklı bir uykuya yardımcı olduğu biliniyor. Aynı zamanda çinko dopamin hormonunun seviyesini ayarlıyor. Yapılan araştırmalara göre çinkonun kadınlarda daha belirgin olmak üzere depresyonu engellediği biliniyor. Aynı zamanda çinko eksikliği kadınlarda yumurta gelişimini de engellediği için kısırlığa da sebep olabilir. Yeterli miktarda çinko alımıyla beraber östrojen ve progesteron hormonları sağlıklı düzeylerde olur.

ÇİNKO HANGİ BESİNLERDE BULUNUYOR?

Çinko kırmızı ette ve deniz mahsullerinde bol miktarda bulunuyor. Ispanak, semizotu gibi koyu yeşil yapraklı sebzeler, bakliyat ve kuruyemişlerde de bulunuyor. Çinkonun en fazla bulunduğu besinler ise şöyle: İstiridye, peynir, sığır eti, bitter çikolata, kuru fasulye, mısır, karides, Brüksel lahanası, brokoli, nohut, yoğurt, kaju fıstığı, balık, buğday tohumu, ayçiçeği çekirdeği, tüm tahıllar, ceviz, badem, yumurta…

iStock-1057623824

ÇİNKO FAZLALIĞI NEYE YOL AÇAR?

Çinkonun fazlalığı da eksikliği gibi zararlı olabilir. Yüksek miktarda çinko alımı çinko zehirlenmesine yol açar. Yetişkinler için çinko alımının en üst sınırının 40 miligram olduğu biliniyor.

Sınır aşımında kişide baş ağrısı, bulantı, kusma, ishal, iştahsızlık ve karın krampları görülebilir.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Gerçeği anlayınca kaçmaya çalıştı! Tacizciye filmleri aratmayan tuzakGerçeği anlayınca kaçmaya çalıştı! Tacizciye filmleri aratmayan tuzak
Kesintisiz bir gece uykusu için yeni Orkid Ultra Gece Extra PlusKesintisiz bir gece uykusu için yeni Orkid Ultra Gece Extra Plus
Bu zamana kadar inanmayanlar gerçek salgını hissedecekBu zamana kadar inanmayanlar gerçek salgını hissedecek
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Ahmet Çalık'ın vefatı sonrası Konyaspor'dan anlamlı hareket!

Ahmet Çalık'ın vefatı sonrası Konyaspor'dan anlamlı hareket!

Türkiye, Enes Kara’nın ölümünü konuşuyor!

Türkiye, Enes Kara’nın ölümünü konuşuyor!

Türk Metal Sendikası ile MESS arasında anlaşma sağlandı!

Türk Metal Sendikası ile MESS arasında anlaşma sağlandı!

Yanlış kişiye gönderilen cinsel içerikli fotoğraf hayatlarını kabusa çevirdi

Yanlış kişiye gönderilen cinsel içerikli fotoğraf hayatlarını kabusa çevirdi

Murat 124 "hastasına" 130 bin liraya satılık!

Murat 124 "hastasına" 130 bin liraya satılık!

Dilara Yıldız cinayetinde yürek yakan detaylar ortaya çıktı

Dilara Yıldız cinayetinde yürek yakan detaylar ortaya çıktı

İlginizi Çekebilir

Kampta konfor arayanlar için indirimli ekipmanlar

Kampta konfor arayanlar için indirimli ekipmanlar

Erdoğan yeni projeyi duyurdu

Erdoğan yeni projeyi duyurdu

Saç dökülmesine karşı en etkili ve en iyi şampuan önerileri

Saç dökülmesine karşı en etkili ve en iyi şampuan önerileri

O görüntüler olay oldu! Metaverse'te cinsel ilişkiye girdi

O görüntüler olay oldu! Metaverse'te cinsel ilişkiye girdi

Çok net konuştu: Tamamen öldürülene kadar devam edecek

Çok net konuştu: Tamamen öldürülene kadar devam edecek

Esenyurt'ta ortalık savaş alanına döndü! Valilikten açıklama

Esenyurt'ta ortalık savaş alanına döndü! Valilikten açıklama

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.