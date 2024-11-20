Eksozom nedir? Eksozom tedavisi nasıl yapılır?

Vücuttaki hücrelerin birbirlerine genetik materyaller, proteinler ya da sinyal molekülleri gönderilmesi hücreler arası iletişimin gerçekleştiği anlamına gelir. Ancak bu iletişimi gerçekleştirmeye destek olan yapılarda herhangi bir aksama ya da yıpranma olursa iletişim sekteye uğrar ve çeşitli sağlık sorunları ortaya çıkar.

Eksozom nedir?

Eksozom, en net tanımı ile hücre dışındaki veziküller olarak da bilinen küçük zarlı yapılardır. Bu kesecikler mikroskobiktir ve hücre içinde üretilir. Dış ortama salınması ile de hücreler arası iletişim sağlanır.

Salınan genetik materyaller, proteinler ve çeşitli hücresel bileşenler içeren eksozomlar birçok işleve sahiptir. Hücresel çöplerin temizliği, hücreler arasındaki genetik bilgi transferi gibi görevleri eksozom üstlenmiştir.

Eksozom tedavisi nasıl yapılır?

Hücreler arası iletişimde kilit rol eksozoma aittir. Eksozom tedavisi bu iletişimi sağlayan küçük veziküllerin kullanılmasıdır. Vücuttaki hasarlı olan hücrelere yönlendirilirler ve bu hücreleri onarmak ya da mevcut hesabı azaltmak için tedavi uygulanır.

Eksozom tedavisinin şu yaraları vardır:

Hücreler arasındaki bilgi ve materyal transferi sağlayıp hasarlı hücreleri onarır.

Vücutta oluşan iltihaplı durumları azaltır.

Bağışıklık sistemini düzenler.

Nörolojik hastalıkların tedavisinde destekleyicidir.

Kanser hücrelerinin büyümesine engel olarak tümör gelişimini durdurabilir.

Hücresel yaşlanmayı yavaşlatır ve yaşlanma karşıtı etkide bulunur.

Eksozom saç tedavisi nasıl yapılır?