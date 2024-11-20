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Eksozom nedir? Eksozom tedavisi nasıl yapılır?

Ferhan Petek Ferhan Petek
19.11.2024 00:02
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İnsan vücudunda yaşam fonksiyonlarının sağlıklı ve düzenli bir biçimde devam edebilmesi için hücreler arasındaki iletişimin sağlıklı olması son derece önemlidir. Hücreler arası iletişim ise bir hücreden diğerine çeşitli sinyallerin gönderilmesi ile gerçekleşir.

Eksozom nedir? Eksozom tedavisi nasıl yapılır?

Vücuttaki hücrelerin birbirlerine genetik materyaller, proteinler ya da sinyal molekülleri gönderilmesi hücreler arası iletişimin gerçekleştiği anlamına gelir. Ancak bu iletişimi gerçekleştirmeye destek olan yapılarda herhangi bir aksama ya da yıpranma olursa iletişim sekteye uğrar ve çeşitli sağlık sorunları ortaya çıkar.

Eksozom nedir?

Eksozom, en net tanımı ile hücre dışındaki veziküller olarak da bilinen küçük zarlı yapılardır. Bu kesecikler mikroskobiktir ve hücre içinde üretilir. Dış ortama salınması ile de hücreler arası iletişim sağlanır.

Salınan genetik materyaller, proteinler ve çeşitli hücresel bileşenler içeren eksozomlar birçok işleve sahiptir. Hücresel çöplerin temizliği, hücreler arasındaki genetik bilgi transferi gibi görevleri eksozom üstlenmiştir.

Eksozom tedavisi nasıl yapılır?

Hücreler arası iletişimde kilit rol eksozoma aittir. Eksozom tedavisi bu iletişimi sağlayan küçük veziküllerin kullanılmasıdır. Vücuttaki hasarlı olan hücrelere yönlendirilirler ve bu hücreleri onarmak ya da mevcut hesabı azaltmak için tedavi uygulanır.

Eksozom tedavisinin şu yaraları vardır:

  • Hücreler arasındaki bilgi ve materyal transferi sağlayıp hasarlı hücreleri onarır.
  • Vücutta oluşan iltihaplı durumları azaltır.
  • Bağışıklık sistemini düzenler.
  • Nörolojik hastalıkların tedavisinde destekleyicidir.
  • Kanser hücrelerinin büyümesine engel olarak tümör gelişimini durdurabilir.
  • Hücresel yaşlanmayı yavaşlatır ve yaşlanma karşıtı etkide bulunur.

Eksozom saç tedavisi nasıl yapılır?

  • Eksozom saç tedavisi eksozom solüsyonunun uygulanması ile gerçekleştirilir. Solüsyon molekül bakımından zenginleştirilmiş bir sıvıdır. 3 ya da 8 seansta sonlanan bu tedavide 1 ya da 2 haftalık aralar verilir.
  • Saç tedavilerinde eksozom solüsyonu ince iğneler kullanılarak saçın derisine enjekte edilir. İşlem ağrısız olur ve yaklaşık olarak 15 dakika sürer. Eksozom solüsyonu saçların köklerine direkt olarak ulaşır. Böylece saç kökleri onarılır ve büyür.
  • Farklı teknikler kullanılarak saç derisine enjtekte işlemi gerçekleştirilir. Mikroiğneleme, dermapen, metoterapi bu tekniklerden bazılarıdır.
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Anahtar Kelimeler:
hücre sağlık
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