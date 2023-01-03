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Eksper dükkanında panik anları! Arabanın motoru bir anda patladı, panik anları kameraya yansıdı

03.01.2023 16:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'daki bir oto ekspertizde faciadan dönüldü. Beylikdüzü'nde galericiler sitesine eksper işlemi için getirilen arabanın motoru bir anda patladı. Görevliler tarafından yanan araca yangın tüpüyle müdahale edilirken, yaşanan panik anları güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Eksper dükkanında panik anları! Arabanın motoru bir anda patladı, panik anları kameraya yansıdı

İstanbul'da iddiaya göre, Beylikdüzü'ndeki bir oto ekspertize getirilen arabanın motorunda patlama meydana geldi. Patlama sırasında henüz aracın içerisinde olan otomobil sahipleri, panikle dışarı çıktı.

YANGIN TÜPÜYLE KOŞTULAR

Aracın kaputu alevli suretle yanmaya başlarken çevredeki çalışanlar, arabaya yangın tüpüyle müdahale etti. Araç, başka bir patlama olmadan söndürülürken büyük bir facianın eşiğinden dönüldü. Yaşanan o anlar site içindeki bir işyerinin güvenlik kamerasıyla anbean kaydedildi.

PATLAMA ANI KAMERADA

Yaşanan patlama anı galericiler sitesindeki bir işyerinin güvenlik kamerasıyla kaydedildi.

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Görüntülerde ekspertize getirilen aracın durduktan sonra motorunda patlama meydana geldiği, araç sahiplerinin panikle içinden çıktığı ve yanan araca yangın tüpüyle müdahale edildiği görülüyor.

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(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
patlama Otomobil eksper

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