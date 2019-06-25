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Ekspertiz operasyonunda gözaltına alınan 9 kişi adliyeye sevk edildi

YAŞAM HABERLERİ  | 25.06.2019 13:47 | Son Güncelleme

NİĞDE'de hasarlı ve kilometresi düşürülmüş araçları internetten yüksek fiyata sattıkları iddiasıyla gözaltına alınan 9 kişi, adliyeye sevk edildi.

Ekspertiz operasyonunda gözaltına alınan 9 kişi adliyeye sevk edildi

Adnan ÇELEBİ/NİĞDE, (DHA)- NİĞDE'de hasarlı ve kilometresi düşürülmüş araçları internetten yüksek fiyata sattıkları iddiasıyla gözaltına alınan 9 kişi, adliyeye sevk edildi.
Niğde polisi, internetten satış ilanı vererek, hasarlı ve kilometre kadranıyla oynanmış araçları gerçek değerlerinin çok üzerinde fiyatla çevre il ve ilçelerden müşterilere satan kişilere düzenlediği operasyonda aralarında galerici, defterdarlık çalışanı ve oto ekspertizi bulunan Ö.K., G.S., M.V.A., M.Ç., İ.Ç., N.K., İ.A., A.A.P. ve E.E.'yi, 'nitelikli dolandırıcılık ve özel belgede sahtecilik' suçlamalarıyla gözaltına aldı. Şüphelilerin iş yerlerinde bulunan 10 dizüstü bilgisayar, 7 harddisk, hafıza kartı, 8 cep telefonu ve satış sözleşmeleri incelemeye alındı. Sorguları tamamlanan şüpheliler Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi.

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Ekspertiz operasyonunda gözaltına alınan 9 kişi adliyeye sevk edildiEkspertiz operasyonunda gözaltına alınan 9 kişi adliyeye sevk edildiEkspertiz operasyonunda gözaltına alınan 9 kişi adliyeye sevk edildiEkspertiz operasyonunda gözaltına alınan 9 kişi adliyeye sevk edildi

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