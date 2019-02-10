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Ekspertiz testi araca zarar veriyor iddiasına tepki

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.02.2019 16:54 | Son Güncelleme

Oto ekspertiz sektörünün öncü isimlerinden Emre Ekinci, “ekspertiz işlemi araca zarar veriyor” iddialarının asılsız olduğunu belirterek, Dyno testinin araca zarar vermediğini söyledi.Bursa Galericiler Odası Başkanı Hakan Yanık’ın oto ekspertiz işleminde Dyno testinin araca, özellikle de otomatik vitesli araçlara zarar verdiğini iddia ettiğini belirten oto ekspertiz sektörünün öncü isimlerinden Kastamonulu Emre Ekinci, Dyno testinin araca zarar verdiğinin şimdiye kadar görülmediğini kaydetti.

Oto ekspertiz sektörünün öncü isimlerinden Emre Ekinci, “ekspertiz işlemi araca zarar veriyor” iddialarının asılsız olduğunu belirterek, Dyno testinin araca zarar vermediğini söyledi.
Bursa Galericiler Odası Başkanı Hakan Yanık’ın oto ekspertiz işleminde Dyno testinin araca, özellikle de otomatik vitesli araçlara zarar verdiğini iddia ettiğini belirten oto ekspertiz sektörünün öncü isimlerinden Kastamonulu Emre Ekinci, Dyno testinin araca zarar verdiğinin şimdiye kadar görülmediğini kaydetti. Ekinci, 1 Nisan 2019 tarihinde 2. el araç piyasasında yepyeni bir dönemin başlayacağını belirterek, oto ekspertizi ile 2. el araç alan vatandaşların mağduriyetlerinin önüne geçileceğini söyledi. Ekinci, “Dyno testinin motor ömrünü ölçmediğini hepimiz bilmekteyiz. Fabrikalar bile sıfır araçlarına Dyno testi yapıp satışa sunmaktadır. Dinamometre testinin şanzımanı ve motora herhangi bir zararı yoktur. Araçta yoğun yağ kaçağı, duman atma, üfleme gibi belirtiler olduğunda zaten ekspertiz firmaları araçlara Dyno testi yapmıyor. Dyno testinin zararlı olduğu ve herhangi bir zarar verdiği bugüne kadar nadir rastlanmıştır. 1 Nisan 2019’da girecek olan yönetmelikle 8 yaş ve 160 bin kilometre altındaki tüm araçlara ekspertiz zorunluluğu gelmiştir. Buna istinaden bu tip haberlerle karşılaşmamız da normaldir. İnsanların ekspertiz noktalarına gelmelerindeki sebep araçlarındaki kusurları ve zararları tespit edip, alacakları araçların kusurlarını tespit etmektir. Çıkacak olan bu yasada emeği geçen başta hükümetimiz ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığımıza sektörümüz adına teşekkürü bir borç biliriz” dedi.
2. el araç alım ve satım yasasının yürürlüğe girmesiyle birlikte hileli araç alım ve satımının da önüne geçileceğini söyleyen Ekinci, “Dyno testte aracın ani durduğunu ve aracın fırladığını savunuyorlar. Oysaki araç, Dyno testte bir anda durmaz, durdurulamaz. İnsanlara yanlış beyan vermenim hiçbir anlamı yok. Bu yüzden hileli satışta artık bazı art niyetli insanların son çırpınışlarıdır” diye konuştu.

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