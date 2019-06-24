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Ekspertiz ve galerici operasyonunda gözaltı sayısı 9’a çıktı

YAŞAM HABERLERİ  | 24.06.2019 17:44 | Son Güncelleme

Niğde’de araçların kilometreleriyle oynayarak satış yapan ve oto ekspertizi ve galericilerin de bulunduğu operasyonda gözaltı sayısı 9’a çıktı.Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı Koordinesinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri, İnternet üzerinden satış ilanı vererek, hasarlı ve kilometre kadranıyla oynanmış araçları gerçek değerlerinin çok üzerinde bir fiyatla, çevre il ve ilçelerden müşteri olan vatandaşlara satarak nitelikli dolandırıcılık ve özel belgede sahtecilik suçlamasıyla 5 ayrı işyerine yapılan eş zamanlı operasyonda oto galerici Ö.K., G.S., M.V.A., ile Oto Ekspertiz işletmecileri M.V.A., M.Ç., İ.Ç., N.K., İ.A.

Ekspertiz ve galerici operasyonunda gözaltı sayısı 9’a çıktı

Niğde’de araçların kilometreleriyle oynayarak satış yapan ve oto ekspertizi ve galericilerin de bulunduğu operasyonda gözaltı sayısı 9’a çıktı.
Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı Koordinesinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri, İnternet üzerinden satış ilanı vererek, hasarlı ve kilometre kadranıyla oynanmış araçları gerçek değerlerinin çok üzerinde bir fiyatla, çevre il ve ilçelerden müşteri olan vatandaşlara satarak nitelikli dolandırıcılık ve özel belgede sahtecilik suçlamasıyla 5 ayrı işyerine yapılan eş zamanlı operasyonda oto galerici Ö.K., G.S., M.V.A., ile Oto Ekspertiz işletmecileri M.V.A., M.Ç., İ.Ç., N.K., İ.A. A.A.P., ve Defterdarlık hizmetlisi E.E. yakalandı. Şüphelilerin iş ve ev aramasında 10 adet bilgisayar, 7 harddisk, 8 cep telefonu ve 1 adet satış sözleşmesi ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

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