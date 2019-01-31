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Ekspres yolcuları Akdamar'a uğramadan dönmüyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.01.2019 10:24 | Son Güncelleme

Van Gölü ve Doğu Ekspresi ile bölgeye gelen ve büyük bölümü yerli ziyaretçiler Van'ın en önemli turizm değerleri arasında bulunan Akdamar Adası ve üzerindeki Akdamar Kilisesi'ne de uğramadan dönmüyor. Her yıl binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlayan Akdamar Adası ve üzerindeki kilise, kar yağışlarının ardından oluşan beyaz görüntüsüyle ziyaretçileri kendine hayran bırakıyor.

İlkbaharda çiçek açan badem ağaçları, yazın gökyüzü ve Van Gölü'nün eşsiz maviliği, kışın da kar yağışıyla birlikte oluşan beyaz örtüsüyle ziyaretçilerin hafızasına yerleşen Akdamar Adası, son yağışlarla eşsiz bir güzelliğe büründü.

Van'a gelen turistler Akdamar'a uğramadan dönmüyor

Van Gölü ve Doğu ekspresleriyle bölgeye gelen turistler, Van'ın en önemli turizm değerleri arasında bulunan Akdamar Adası ve adadaki Akdamar Kilisesi'ne uğramadan dönmüyor.
Her yıl binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlayan Akdamar Adası ve kilise, kar yağışının ardından oluşan beyaz görüntüsüyle ziyaretçileri hayran bırakıyor.
İlkbaharda çiçek açan badem ağaçları, yazın gökyüzü ve Van Gölü'nün eşsiz maviliği, kışın da kar sonrası oluşan beyaz örtüsüyle ziyaretçilerin hafızasına yerleşen Akdamar Adası, son yağışlarla eşsiz bir güzelliğe büründü.
Gevaş ilçesi sınırlarında yer alan ve Vaspurakan Kralı 1. Gagik tarafından 915-921 yıllarında yaptırılan Akdamar Adası'ndaki kilise, bembeyaz kar örtüsü, çevresini saran dağlar ve masmavi gökyüzüyle misafirlerini ağırlıyor.
Fotoğraf sanatçılarının da en çok ziyaret ettiği mekanlar arasındaki Akdamar, Van Gölü ve Doğu ekspresleriyle bölgeye gelen ziyaretçilerin uğrak adresi oldu.

BÖLGENİN GÜZELLİKLERİNE HAYRAN KALDIM

BÖLGENİN GÜZELLİKLERİNE HAYRAN KALDIM
Doğu Ekspresi ile İstanbul'dan yola çıkan Taner ve Semra Antalya çifti, AA muhabirine, Van'ın tarihi ve doğal güzelliklerini gezdiklerini belirtti.
Van'ı ve değerlerini çok beğendiğini anlatan Semra Antalya, "Kentin güzelliklerine bayıldık. Keşke daha önce gelseydik." dedi.
İzmir'den ekspresle kente gelen Şükran Sayı ise Van'ı grup olarak gezme imkanı bulduklarını ifade ederek, "Bölgenin güzelliklerine hayran kaldım. Akdamar çok güzel. İnsanlar çok iyi, misafirperver ve samimi. Buraya yeniden gelmek isterim." ifadelerini kullandı.
İzmir'de tur rehberliği yapan ve gezi amacıyla Van'a gelen Bircan Tağıl, "Misafirlerimizi özellikle Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki tarihi, kültürü doğayı, gelenekleri ve zenginlikleri görmeleri için getiriyoruz.
Bu bölge dört mevsim çok güzel. Ama bana göre kışın daha da güzel oluyor." diye konuştu.
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Anahtar Kelimeler:
Van Gölü ve Doğu Ekspresi Akdamar adası Akdamar Kilisesi

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