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  4. Ekstrem sporcusunun dev dalga aşkı polisi alarma geçirdi

Ekstrem sporcusunun dev dalga aşkı polisi alarma geçirdi

28.01.2021 10:13 | Son Güncelleme:
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Antalya’da dev dalgaların fotoğrafın yakından çekmek için sahile inen bir kişi, dalgaların arasında kalınca polisi alarma geçirdi.

Antalya’da dev dalgaların fotoğrafın yakından çekmek için sahile inen bir kişi, dalgaların arasında kalınca polisi alarma geçirdi. Kendi imkanlarıyla sahile çıkan kişi, bir anda çok sayıda ekibi karşısında görünce büyük şaşkınlık yaşadı.
Olay, dün 15.40 sıralarında Konyaaltı Sahili’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, dün fırtına ve sağanağın etkili olduğu Antalya’da, denizde de dev dalgalar oluştu. Öğleden sonra havanın normale dönmesiyle birlikte vatandaşlar Konyaaltı Sahiline gelerek boyu 5 metreye kadar çıkan dalgaların fotoğrafını çekmek için adeta yarıştı. Sahile eşiyle gelen Erkan Üççeşmeler (44), GoPro ile fotoğraf çekerken dalgaların altında kaldı. Sahildekilerin ihbarı üzerine deniz polisi ve sahil güvenlik ekiplerini alarma geçti. Deniz polisi ekipleri, kötü hava koşullarında kullandıkları yeni teknoloji uzaktan kumandalı can simidiyle birlikte sahil bandına gelip, ihbarı değerlendirdi. Kendi imkanlarıyla sahile geldiği öğrenilen Üççeşmeler, karşısında çok sayıda ekibi görünce şaşkınlık yaşadı.
Ekstrem sporlarıyla uğraştığını belirten Üççeşmeler’in, talihsizlik yaşadığını ancak sağlık durumunun iyi olduğunu belirtmesi üzerine ekipler normale döndü.

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