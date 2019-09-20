Ektikleri kenevirleri sularken yakalandılar

Bursa’da jandarma ekipleri, evlerinin bahçesine ektikleri kenevirleri sulayan 2 kardeşi suç üstü yakaladı.

Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Orhangazi’nin Sölöz Mahallesi’nde ikamet eden Y.K. ve D.K. kardeşlerin evlerinin bahçesine yasa dışı kenevir ektikleri yönünde ihbar aldı. ihbarı değerlendiren jandarma ekipleri, söz konusu eve baskın düzenledi. Y.K. ve D.K. kardeşler, bahçelerine ektikleri kenevirleri sularken yakalandı. 2 şüpheli gözaltına alınırken, evde ve bahçede yapılan aramalarda 174 kök kenevir, 10 kilo 120 gr kubar esrar, 1 adet hassas terazi, 1 adet öğütücü, 2 adet ruhsatsız av tüfeği, av tüfeklerine adet 90 adet fişek, 1 adet kuru sıkı tabanca ve kuru sıkı tabancaya ait 138 adet fişek ele geçirildi. Olayla alakalı tahkikat sürüyor.



