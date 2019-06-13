Ekvador Anayasa Mahkemesi eşcinsel evliliği kabul etti

Karar, LGBTİ bireyler tarafından sevinçle karşılandı.Güney Amerika ülkelerinden Ekvador Anayasa Mahkemesi eşcinsel evliliğin yasal olduğuna hükmetti. Anayasa Mahkemesi'nin dokuz üyesinden beşinin oyu ile alınan kararda aynı cinsiyete sahip iki kişinin evlenmesinin yasalara uygun olduğu belirtildi. İki eşcinsel çiftin başvurusunu değerlendiren mahkeme, bütün insanlar arasındaki eşitlik ilkesini ve ayrımcılık yasağını karara gerekçe olarak gösterdi.

Anayasa Mahkemesi'nin bağlayıcı nitelikteki hükmü, toplumunun büyük bölümü geleneksel, muhafazakâr ve Katolik dinine mensup olan ülkede tarihi bir adım olarak değerlendirildi. Ekvador'un anayasasında evlilik, kadın ve erkek arasındaki birliktelik olarak tanımlanıyor. Ancak 2015 yılında yapılan yasal düzenleme ile eşcinsel evlilikler de kabul edilmişti.

"Karar ilgili kurumlar tarafından uygulanmak zorunda"

Mahkemede red oyu kullanan dört üye, eşcinsel evliliğin yasallaşabilmesi için parlamentoda anayasa değişikliğine gidilmesini savunuyor. Ancak anayasa hukuku uzmanı Gustavo Medina, Anayasa Mahkemesi'nin kararının "yükümlülük” getirdiğine işaret ederek, kararın ilgili kurumlar tarafından uygulanması gerektiğine dikkat çekti.