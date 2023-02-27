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Ekvador'da tarihi operasyon: Muzların arasında tonlarca kokain ele geçirildi! Piyasa değeri dudak uçuklattı

27.02.2023 18:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Güney Amerika ülkesi Ekvador'da, Belçika'ya gönderilen muzların bulunduğu konteynerde yaklaşık 9 ton kokain ele geçirildi. Ekvador polisinden yapılan açıklamada ele geçirilen kokainin piyasa değerinin 330 milyon dolar olduğu bildirildi.

Ekvador'da tarihi operasyon: Muzların arasında tonlarca kokain ele geçirildi! Piyasa değeri dudak uçuklattı

Dünyanın en büyük muz ihracatçısı olan Ekvador'da, Belçika'ya gönderilen muzların bulunduğu konteynerde tonlarca uyuşturucu madde ele geçirildi.

Ekvador polisi, muz kasalarıyla dolu bir konteynere gizlenmiş 8,8 ton kokain ele geçirildiğini açıkladı. Ele geçirilen uyuşturucunun piyasa değerinin ise 330 milyon dolar olduğu bildirildi.

Tarihi operasyon: Meksika'da yaklaşık 2,5 ton kokain ele geçirildi Tarihi operasyon: Meksika'da yaklaşık 2,5 ton kokain ele geçirildi

Peru ve Kolombiya'da üretilen kokain için ana geçiş ülkelerinden biri haline gelen Ekvador'da uyuşturucu kaçakçılarının genellikle sevkiyatlarını liman kenti Guayaquil'den dünyanın her yerine sevk edilen meyvelerin arasına sakladıkları biliniyor. Geçen yıl çoğu Guayaquil limanında olmak üzere Ekvador'da 200 tondan fazla uyuşturucu madde ele geçirildi.

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AVRUPA LİMANLARINDA ALARM

Belçika'daki Antwerp Limanı'nda son yıllarda büyük miktarlarda kokain ele geçirildi. Avrupa Uyuşturucu ve Uyuşturucu Bağımlılığı İzleme Merkezi Müdürü Alexis Gosdeel, bu ayın başlarında 'artan kokain akışının artık tüm Avrupa Birliği'ni tehdit ettiğini' belirterek, "Genişleyen AB kokain pazarının kamu kurumlarında ve yönetimde şiddet ve yolsuzluğun artmasına neden olmasından derin endişe duyuyorum." dedi. (İHA)

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