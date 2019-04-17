Ekvador Devlet Başkanı: “Assange elçilik duvarına dışkısını bulaştırıyordu”

WikiLeaks’in kurcusu Julian Assange, Ekvador Büyükelçiliğinde 7 yıl tutulduktan sonra 11 Nisan’da İngiliz polisine teslim edilmişti.

Ekvador Devlet Başkanı Lenin Moreno, selefi Rafael Correa ile birlikte BBC’ye açıklamalarda bulundu. Moreno, WikiLeaks’in kurcusu Julian Assange'e verilen diplomatik sığınma hakkının, Assange'nin dışkısını elçilik duvarlarına sürmesi, günlük protokolleri ve uluslararası anlaşmaları ihlal etmesi nedeniyle geri alındığını söyledi.

Ekvador’un Londra Büyükelçisi Jaime Marchan de daha önce İngiliz Daily Mail gazetesine bir açıklamada bulunarak, Assange’in son zamanlarda elçilik duvarına dışkısını sürerek ve dışkılı iç çamaşırını tuvalette bırakarak tepki göstermeye başladığını söylemişti.

Moreno, Assange'e verdikleri diplomatik sığınma hakkını hiçbir ülkenin etkisinde kalmadan geri aldıklarını belirtmişti.

Julian Assange'ın avukatı Jennifer Robinson ise Assange’in elçilikten atılmasını meşru göstermek için Ekvador’un rezil suçlamalar yaptığını ve etrafa yalanlar yaydığını söyledi.