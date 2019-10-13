Ekvador Devlet Başkanı Moreno yine Maduro ve Correa'yı suçladı

BOGOTA (AA) - Hükümet karşıtı protestoların giderek arttığı Ekvador'da Devlet Başkanı Lenin Moreno şiddet olaylarından yine Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve Ekvador eski Devlet Başkanı Rafael Correa'yı sorumlu tuttu.

Ekvador'da hükümetin akaryakıt sübvansiyonlarını kaldırması üzerine 3 Ekim'de başlayan ülke genelinde hükümet karşıtı protestolar, hükümetin sokağa çıkma yasağı ve başkent Quito'yu askerle kontrol etme kararına rağmen kentin birçok bölgesi ve ülkenin diğer kentlerinde artarak devam ediyor.

Son güvenlik tedbirlerinin ardından görüntülü mesajla vatandaşlarına seslenen Moreno ise Quito ve diğer bölgelerde sükunetin sağlandığını savundu.

Ülkede ve özellikle başkent Quito'da dün yaşanan büyük şiddet olayları nedeniyle yine selefi Correa ve Venezuelalı mevkidaşı Maduro'yu hedef alan Moreno, şunları söyledi:

"Maduro ve Correa’nın yönettiği politik organize suç örgütü ile bağlantılı karanlık güçler, uyuşturucu kaçakçısı teröristler, çeteler ve şiddet yanlısı yabancı ülke vatandaşları ile iş birliği içinde Quito’nun mirası sokaklara saldırdı, şehri darmadağın etti ve kargaşa oluşturdu. Polisleri rehin aldı, aileleri korkuttu ve bir günde birçok suç işledi."