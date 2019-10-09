Ekvador eski Devlet Başkanı Correa, halefi Moreno'ya cevap verdi

BOGOTA (AA) - Eski Ekvador Devlet Başkanı Rafael Correa, kendisini "ülkesindeki olayların arkasında olmakla" suçlayan Devlet Başkanı Lenin Moreno'ya, "Bizim darbeci olduğumuzu, hükümeti istikrarsızlaştırmak istediğimizi söylüyor. Asıl darbeci onlar çünkü canları istedikleri her seferinde anayasayı ihlal ettiler." ifadeleriyle cevap verdi. Moreno'nun, Ekvador'da günlerdir devam eden ve yer yer şiddet eylemlerine dönüşen protestolardan sorumlu tuttuğu Correa, Rus televizyonu RT'nin İspanyolca servisinde katıldığı canlı yayınında halefinin iddialarını yanıtladı. Correa, yaşadığı Belçika'dan programa bağlanarak, "Moreno, güvenlik, ekonomi ve siyasi alandaki çöküşünden dolayı yıllardır beni suçluyor ama yaptığı şey tam olarak çılgınlık." dedi. Moreno'nun Ekvador'da hükümetin akaryakıt sübvansiyonları kaldırmasına tepki olarak başlayan ve tüm ülkeye yayılan hükümet karşıtı protesto ve olaylara ilişkin "(Venezuela Devlet Başkanı) Maduro ve Correa, Ekvador'u istikrarsızlaştırma planını devreye soktu." iddialarını hatırlatan Correa, şunları söyledi:

"Bizim darbeci olduğumuzu, hükümeti istikrarsızlaştırmak istediğimizi söylüyor. Asıl darbeci onlar çünkü canları istedikleri her seferinde anayasayı ihlal ettiler. Demokrasiyi çalanlar da ülkeyi istikrarsızlaştıranlar da anayasal düzeni bozanlar da onlar." - "Erken seçimle mümkün" Correa, Ekvador'daki sorunun, hükümetin halkın sandıkta onayladığı ekonomik ve siyasi modelden ayrılarak neoliberal politikaları uygulamak istemesiyle çıktığını savundu. Anayasanın, Ulusal Meclise ya da Devlet Başkanı'na ülkeyi seçime götürme yetkisi verdiğini anımsatan Correa, Ekvador'un bugünkü durumdan çıkışının ise erken seçimle mümkün olacağını vurguladı. Correa, Ekvador medyasının olaylar karşısındaki tavrını da hedef alarak, medya patronlarının hükümetle güç paylaştıklarını ve olayları örtmeye çalıştıklarını belirtti. - Guaido da topa girdi Öte yandan Venezuela'da kendini "geçici devlet başkanı" ilan eden muhalif Ulusal Meclis (AN) Başkanı Juan Guaido da Moreno'nun ülkesindeki olaylara ilişkin Maduro ve Correa'yı suçladığı tartışmalara dahil oldu.