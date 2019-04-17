'İstakoz keyfi' Assange'ın 'sonunu' getirdi

Ekvador'un WikiLeaks kurucusu Julian Assange'a Londra Büyükelçiliği'nde verdiği sığınmayı 7 yılın ardından sona erdirmesinin nedenleriyle ilgili yeni bir iddia ortaya atıldı.

Ekvador Devlet Başkanı Lenin Moreno'nun otel yatağında istakoz yerken görüntülerinin basına sızmasından Assange'ı sorumlu tuttuğu için İngiliz polisine teslim ettiği ileri sürüldü.

TASARRUF TEDBİRLERİNİN ÜZERİNE İSTAKOZ SOSU

Şubat ayında Devlet Başkanı'nın telefonundan 200'den fazla e-posta, metin ve fotoğraf Moreno'nun yolsuzluklarını ifşa etmeyi amaçlayan bir Ekvador haber sitesine sızdırılmıştı.

İçlerinde solcu lider için en yaralayıcı olanı, Avrupa'daki bir otel odasında yatağa uzanmış halde yanına açılmış istakoz büfesine bakarken verdiği pozdu. Tam da kemer sıkma önlemleri açıklamasından bir kaç hafta sonra çarşaf çarşaf yayımlanan bu poz, Ekvador kamuoyunda büyük tepki yarattı.

FİZİKSEL ENGELLİ BAŞKAN YAŞ GÜNÜNÜ KUTLUYORDU

Ekvador hükümeti sızıntıdan derhal Assange'ın ifşa ekibini sorumlu tuttu. WikiLeaks ise suçlamaları yalanlayarak şu açıklamayı yaptı:

"Ekvador hükümeti, Assange'a verdiği sığınma ve korumayı sona erdirmek için sahte bahaneler arıyor. Assange'ın elçilik basılarak tutuklanması yasadışıdır."