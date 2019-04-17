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'İstakoz keyfi' Assange'ın 'sonunu' getirdi

DÜNYA HABERLERİ  | 17.04.2019 15:53 | Son Güncelleme

WikiLeaks kurucusu Julian Assange'ın Ekvador'un Londra Büyükelçiliği'nden karga tulumba çıkarılıp tutuklanmasının gerisinde, Ekvador Devlet Başkanı Lenin Moreno'nun telefonundan otel yatağında istakoz keyfi yapmasının fotoğrafı dahil 200'den fazla belgenin sızdırılmasının yattığı belirtildi.

'İstakoz keyfi' Assange'ın 'sonunu' getirdi

Ekvador'un WikiLeaks kurucusu Julian Assange'a Londra Büyükelçiliği'nde verdiği sığınmayı 7 yılın ardından sona erdirmesinin nedenleriyle ilgili yeni bir iddia ortaya atıldı.

Ekvador Devlet Başkanı Lenin Moreno'nun otel yatağında istakoz yerken görüntülerinin basına sızmasından Assange'ı sorumlu tuttuğu için İngiliz polisine teslim ettiği ileri sürüldü.

kaftan

TASARRUF TEDBİRLERİNİN ÜZERİNE İSTAKOZ SOSU

Şubat ayında Devlet Başkanı'nın telefonundan 200'den fazla e-posta, metin ve fotoğraf Moreno'nun yolsuzluklarını ifşa etmeyi amaçlayan bir Ekvador haber sitesine sızdırılmıştı.

İçlerinde solcu lider için en yaralayıcı olanı, Avrupa'daki bir otel odasında yatağa uzanmış halde yanına açılmış istakoz büfesine bakarken verdiği pozdu. Tam da kemer sıkma önlemleri açıklamasından bir kaç hafta sonra çarşaf çarşaf yayımlanan bu poz, Ekvador kamuoyunda büyük tepki yarattı.

FİZİKSEL ENGELLİ BAŞKAN YAŞ GÜNÜNÜ KUTLUYORDU

Ekvador hükümeti sızıntıdan derhal Assange'ın ifşa ekibini sorumlu tuttu. WikiLeaks ise suçlamaları yalanlayarak şu açıklamayı yaptı:
"Ekvador hükümeti, Assange'a verdiği sığınma ve korumayı sona erdirmek için sahte bahaneler arıyor. Assange'ın elçilik basılarak tutuklanması yasadışıdır."

Aslında Moreno'nun yatağa uzanmış halde istakoz büfesine uzanmasının sebebi, fiziksel engel. 1990'ların sonunda bir soygun sırasında açılan ateşle vurulduğundan beri yüyüyemiyor ve tekerlekli sandalye kullanıyor.

Assange'ın İngiliz polisine teslim edilmesiyle ilgili BBC'ye röportaj veren Moreno, yataktan istakoz yeme pozunu, "Doğum günümdü. Yatakta uzanmış futbol maçı izliyordum. Muhteşem bir gündü" diye savundu.

MORENO ASSANGE'I KOVMASININ 'GERÇEK NEDENİNİ' AÇIKLADI

Devlet Başkanı, WikiLeaks kurucusunu kovma nedenlerini daha önce Ekvador'un Londra Büyükelçisi Jaime Marchan'ın yaydığı iddiayla gerekçelendirdi:
"Uluslararası sözleşmeleri ve günlük yaşam protokollerini sürekli ihlal ediyordu, örneğin elçilik duvarlarına dışkısını sürüyordu."

Assange'ın avukatı Jennifer Robinson ise Ekvador'un 'sınırdışını haklı çıkarmak için yalanlar söylediği ve rezil suçlamalarda bulunduğu' yanıtını verdi. Robinson, Ekvador'un İngiliz polisinin elçiliği basıp Assange'ı karga tulumba gözaltına almasına izin vermesinin tümüyle yasadışı bir eylem olduğunun altını çizdi.


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Anahtar Kelimeler:
ekvador ıstakoz Assange Lenín Moreno

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