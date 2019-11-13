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Ekvador ordusu: “Barışı tehdit eden saldırılar tekrarlanırsa ordu üzerine düşen görevi yapacaktır”

POLİTİKA HABERLERİ  | 13.11.2019 10:24 | Son Güncelleme

Ekvador Silahlı Kuvvetler Ortak Komutanı Luis Lara, ülkede barışı tehdit eden şiddet olaylarının yeniden başlaması durumunda ordunun üzerine düşen görevi yapacağını söyledi.Hükümet karşıtı protestoların yaşandığı Ekvador’da hükümet vatandaşları dinlemeyi seçerek orta yolu bulmuş, gösteriler sona ermişti.

Ekvador Silahlı Kuvvetler Ortak Komutanı Luis Lara, ülkede barışı tehdit eden şiddet olaylarının yeniden başlaması durumunda ordunun üzerine düşen görevi yapacağını söyledi.
Hükümet karşıtı protestoların yaşandığı Ekvador’da hükümet vatandaşları dinlemeyi seçerek orta yolu bulmuş, gösteriler sona ermişti. Ancak bazı grupların yeniden şiddet eylemlerine başlayacağı bilgisini alan Ekvador Silahlı Kuvvetler Ortak Komutanı Luis Lara açıklama yaptı. Lara yaptığı açıklamada, “Şiddet eylemleri başlatmak isteyenlere izin vermeyeceğiz. Uyuşturucu kaçakçılığı ve benzer suç gruplarıyla birlikte olup ülkemizin barışına engel olmak isteyenlerin karşısında olacağız. Silahlı Kuvvetlerimiz bu ülkenin görkemli tarihinin önemli bir parçasıdır. Ekvador’un barışını ve vatandaşlarının güvenliğini tehdit eden saldırılar tekrarlanırsa ordu üzerine düşen görevi yapacaktır” dedi.
Ekim ayı başında hükümetin akaryakıt sübvansiyonlarını kaldırma kararına karşı sokağa inen gruplarının şiddete başvurması ve yeniden benzer gösteriler düzenlemeye hazırlandığı bilgisi aldıklarını söyleyen Lara, “Askerlerimiz insanların barış ve güvenlik içinde yaşama haklarını güvence altına almak için görevlerini yerine getirecek" diye konuştu.
Ekvador Devlet Başkanı Lenin Moreno, Ekim ayında yaklaşık iki hafta süren protestoların ardından akaryakıt sübvansiyonlarını kaldırma planında geri adım atacağını açıklamıştı. Moreno’nun kararının ardından çoğunluğu yerlilerden oluşan protestocular gösterileri sonlandırmıştı.

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