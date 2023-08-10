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Ekvador şokta! Devlet başkanı adayı suikasta uğradı...

10.08.2023 09:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ekvador'da devlet başkanı adayı Fernanda Villavicencio silahlı saldırıya uğrayarak yaşamını yitirdi.

Ekvador şokta! Devlet başkanı adayı suikasta uğradı...

20 Ağustos'ta yapılması planlanan devlet başkanlığı seçiminde "yolsuzluğa karşı duruşuyla" tanınan Fernando Villavicencio, suikasta kurban gitti.

ARACINA BİNDİĞİ SIRADA...

Kampanya ekibinin yerel basına yaptığı açıklamada, Villavicencio'nun Başkent Kito'da katıldığı bir etkinlik sonrası aracına bindiği sırada saldırgan tarafından başına 3 el ateş edilerek öldürüldüğü aktarıldı.

Ekvador Başsavcısı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, saldırıyı düzenleyen şüphelinin güvenlik güçleriyle girdiği çatışmada vurulduğunu ve aldığı yaralar nedeniyle öldüğünü belirtti.

Saldırıda ayrıca, aralarında bir milletvekili adayı ve 2 polis memurunun da bulunduğu 9 kişinin yaralandığı kaydedildi.

Devlet Başkanı Guillermo Lasso, Villavicencio'nun öldürüldüğünü doğrulayarak, devlet başkanlığı seçimlerine 2 haftadan az bir süre kala işlenen cinayetin arkasında "organize suçların" olduğunu vurguladı.

Lasso, "Sizi temin ederim ki bu suç cezasız kalmayacaktır. Organize suç grupları çok ileri gitti ancak yasaların tüm ağırlığını hissedecekler." ifadelerini kullandı.

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ÖLÜM TEHDİDİ ALMIŞTI

Kito polisi tarafından yapılan operasyonlarda, olayla bağlantılı olduğu düşünülen 6 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Villavicencio, Ekvador'da faaliyet gösteren uluslararası organize suç grubundan biri olan Meksika'nın "Sinaloa Karteli" liderlerinden de dahil olmak üzere çok sayıda ölüm tehdidi aldığını söylemişti. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
Ekvador suikast

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