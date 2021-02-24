Ekvador’da 3 hapishanede çıkan isyanda can kaybı 75’e ulaştı

Ekvador’da 3 farklı kentte bulunan hapishanelerde çıkan isyanlarda hayatını kaybeden mahkum sayısı 75’e yükseldi.

Güney Amerika ülkesi Ekvador’da dün 3 farklı kentteki hapishanelerde isyan çıkmıştı. Polis, olayları kontrol altına almak ve diğer cezaevlerinde benzer olayları önlemek için cezaevlerine takviye göndermişti. İsyan sırasında çıkan olaylarda can kaybı giderek artıyor. Cezaevleri Müdürü Edmundo Moncayo yaptığı açıklamada, El Turi, Cotopaxi ve Guayas’taki 3 farklı hapishanede eş zamanda çıkan olaylarda ölü sayısının 75’e yükseldiğini duyurdu. Moncayo, yetkililerin 800 polisin daha yardımıyla olayları kontrol altına alıp düzenin yeniden sağlanabildiğini belirtti.

Öte yandan Ekvador Devlet Başkanı Lenin Moreno, dün sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, isyanların “suç örgütleri” tarafından eş zamanlı olarak gerçekleştirildiğini ifade etmişti. Ülkede toplam 27 bin kişilik kapasiteye sahip hapishanelerde yaklaşık 38 bin kişi bulunurken, söz konusu şiddet olayları son yıllarda sıkça yaşanmaya başladı.

