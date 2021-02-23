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Ekvador’da 3 hapishanede isyan çıktı: 50 ölü

23.02.2021 23:38 | Son Güncelleme:
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Ekvador’da 3 farklı kentte bulunan hapishanede çıkan isyanlarda polis müdahalesi sonucu en az 50 mahkum hayatını kaybetti.Güney Amerika ülkesi Ekvador’da 3 farklı kentte bulunan hapishanede isyan çıktı.

Ekvador’da 3 farklı kentte bulunan hapishanede çıkan isyanlarda polis müdahalesi sonucu en az 50 mahkum hayatını kaybetti.
Güney Amerika ülkesi Ekvador’da 3 farklı kentte bulunan hapishanede isyan çıktı. Ulusal Polis tarafından sosyal medya üzerinden yapılan açıklamada, isyanların Guayas, Azuay ve Cotopaxi kentlerinde bulunan haspihanelerde çıktığı ve isyan sonucu en az 50 mahkumun hayatını kaybettiği aktarıldı. Cotopaxi hapishanesinde şiddetli çatışmaların yaşandığı rapor edilirken, Polis, durumu kontrol altına almak için hapishanelere ek kuvvetler yerleştirdi.
Ekvador Devlet Başkanı Lenin Moreno ise sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, isyanların “suç örgütleri” tarafından birkaç cezaevinde eşzamanlı olarak gerçekleştirildiğini ifade etti.

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