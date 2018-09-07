Güney Amerika ülkelerinden Ekvador'da 6,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), merkez üssü Cuenca kentinin 63 kilometre kuzeyi olan 6,2 büyüklüğündeki depremin, yerin 93 kilometre altında kaydedildiğini açıkladı.
Yerel saatle 21.12'de meydana gelen deprem, can ya da mal kaybına yol açmadı.
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