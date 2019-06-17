Ekvador'da ABD askeri uçaklarına Galapagos izni tartışması

BOGOTA (AA) - Ekvador hükümetinin Galapagos Adaları'ndaki San Cristobal Havalimanı'nın ABD askeri gözlem uçaklarınca kullanılmasına izin vermesi ülkede tartışmalara neden oldu.

Eski Devlet Başkanı Rafael Correa'nın askeri varlığına son verdiği ABD ile Ekvador arasındaki flört, mevcut Devlet Başkanı Lenin Moreno yönetiminde bu alanda geçen yıl yeniden başlayan iş birliğinin ardından Galapagos Adaları'ndaki havalimanı kullanım izni ile daha da ileri boyuta taşınıyor.

Hükümetin sağladığı müsaade ile söz konusu havalimanında Boeing 707 ve Lockheed P-3 tipi erken uyarı uçakları bulunduracak ABD, havalimanında pistlerin uzatılması da dahil bazı yenilemelere gidecek.

Görünürde uyuşturucu ticareti ve kaçak balıkçılık gibi yasa dışı faaliyetlerle mücadele amacıyla yapılan iş birliği çerçevesindeki operasyonların ne zaman başlayacağı bilinmezken söz konusu havalimanı kullanım izni ülkede tartışmalara sebep oldu.

Ulusal Meclis'te bu çerçevede yapılan oturumda, Savunma Bakanı Oswaldo Jarrin ile Çevre Bakanı Marcelo Mata'dan Egemenlik ve Dışişleri Komisyonuna açıklama yapmaları istenirken, Jarrin basına yaptığı açıklamada ortada bir yanlış anlaşılma olduğunu söyledi.