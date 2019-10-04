Ekvador'da gösterilerden ötürü olağanüstü hal ilan edildi

BOGOTA (AA) - Ekvador'daki ulaştırma grevinin ülke genelinde hükümet karşıtı protestolara ve yer yer şiddet olaylarına dönüşmesi nedeniyle olağanüstü hal ilan edildi.

Ekvador'da Devlet Başkanı Lenin Moreno hükümetinin Uluslararası Para Fonu (IMF) ile yaptığı anlaşma gereği ulaştırma alanında sağlanan akaryakıt desteklerini kaldırmasına tepki olarak gidilen ulusal grev, hükümet karşıtı protestolara ve yer yer şiddet eylemlerine dönüştü.

Başkent Quito'nun tarihi merkezinde protestoları takip eden gazeteciler, polis tarafından darp edildi, kuzeydeki Guayaquil kentinde yağma olayları görüldü.

Devlet Başkanı Moreno, grev ve buna bağlı olarak çıkan olaylar nedeniyle İçişleri Bakanı Maria Paula Romo ve Savunma Bakanı Oswaldo Jarrin ile yaptığı güvenlik zirvesinin ardından tüm ülkede olağanüstü hal ilan edildiğini duyurdu.

Hükümeti sarsmak ve istikrarsızlık çıkarmak için kaos peşinde gruplar olduğunu öne süren Moreno, buna izin vermeyeceklerini vurguladı ve yine hükümetin diyaloğa açık olduğunu belirtti.