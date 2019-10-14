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Ekvador'da hükümet ve protestocular anlaştı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.10.2019 06:03 | Son Güncelleme

Ekvador'da hükümetin, tüm ülkede protesto ve şiddet olaylarına neden akaryakıt sübvansiyonlarını kaldırma kararından geri adım atmasıyla gösteriler bitirildi

BOGOTA (AA) - Ekvador'da hükümet ve çoğunluğunu yerlilerin oluşturduğu protestocular anlaştı.

Hükümet ve günlerdir protestolarını sürdüren yerliler arasında varılan anlaşmaya göre akaryakıt sübvansiyonlarını kaldıran kararname geri çekildi, tüm ülkedeki gösterilerin bitirilmesine karar verildi.

Birleşmiş Milletler (BM) ve ülkedeki en yüksek dini otorite Episkopal Konferansı ile diğer devlet kurumlarının garantör olacağı anlaşma çerçevesinde ayrıca diğer sorunlar için de ortak çalışma masaları oluşturuldu.

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