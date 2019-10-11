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Ekvador'da meclise girmek isteyen protestocuları polis dağıttı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.10.2019 21:24 | Son Güncelleme

Hükümetin akaryakıt sübvansiyonunu kaldırma kararı üzerine ülkenin birçok bölgesinden başkent Quito'ya gelen yerliler Ulusal Meclis binasına girmeye çalıştı

BOGOTA (AA) - Günlerdir hükümet karşıtı protestolara sahne olan Ekvador'da parlamentoyu basmaya çalışan büyük bölümü yerli protestocular polis müdahalesi ile engellendi.

Ekvador'da hükümetin akaryakıt sübvansiyonlarını kaldırması üzerine 3 Ekim'de başlayan ve şu ana kadar en az 5 kişinin hayatını kaybettiği protesto gösterileri ve şiddet olayları sürüyor.

Ülkenin birçok bölgesinden yola çıkarak başkent Quito'ya ulaşan büyük çoğunluğunu yerlilerin oluşturduğu hükümet karşıtı protestocular ülkenin yasama organı Ulusal Meclis'e girme girişiminde bulundu.

Birkaç gün önce de kısa süreliğine binaya giren ve daha sonra geri dönen yerlilerin daha kalabalık bir grupla yaptığı son deneme polisin müdahalesi ile durduruldu.

Polisin biber gazı ve copla müdahalesi ile uzaklaşan yerliler günlerdir bekledikleri Arbolito Parkı ve Ulusal Meclis yakınındaki bir kültür merkezinde toplandı.

Ülkenin kırsal kesimlerinden gelen yeni gruplarının da başkente ulaşmasıyla eylemlerin devam etmesi bekleniyor.

- Ekvador'da yaşananlar

Ekvador’da en az 20'si gazeteci 400'den fazla kişinin yaralandığı protesto ve şiddet olayları 3 Ekim’den bu yana devam ediyor.

Birçok kamu kurumu, özel mülk ve iş yerinin zarar gördüğü ve yağmalandığı protesto ve şiddet olaylarında şimdiye kadar en az 5 kişi hayatını kaybetmişti.

Ekvador'da hükümet, şubatta 4,2 milyar doları Uluslararası Para Fonundan (IMF) olmak üzere 10 milyar dolarlık borç anlaşması yapmış ve IMF'nin kamu harcamalarının kısılması dahil birçok şartını kabul etmişti.

Devlet Başkanı Lenin Moreno, anlaşma çerçevesinde yapılan düzenlemeleri 1 Ekim'de açıklamış ve hükümetin artık ulaştırmacılara sağlanan akaryakıt desteğini kaldırdığını duyurmuştu.

Ülkedeki ulaştırma görevlilerinin 3 Ekim'de gittiği genel grev, öğrenciler, işçi sendikaları ve birçok muhalif organizasyonun da katılmasıyla ülke genelinde protestolara dönüşmüş, göstericiler ve polis arasında şiddetli çatışmalar yaşanmıştı.

Moreno, aynı günün akşamında olağanüstü hal ilan etmiş, askeri sokaklara çıkarmış fakat bu tedbirler, tüm ülkedeki protesto ve yağma olaylarını engelleyememişti.

Hükümet merkezini başkentten ülkenin güneybatısındaki liman şehri Guayaquil'e taşıyan Moreno yönetimi düzenlemelerden geri adım atmayacaklarını fakat diyaloğa açık olduklarını duyurmuştu.

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