Ekvador'da sağ Peru'da sol adaydan seçim sürprizi

7 Şubat'ta yapılan birinci tur seçimlerde 10 puan farkla öne geçmiş ve son günlere kadar seçimi kazanacağına kesin gözüyle bakılmıştı.

Lasso'nun bu üçüncü adaylığıydı. Zafer konuşmasında "Bugün bütün Ekvadorluların geleceklerine karar verdiği gün. Oylarını değişim ve daha iyi günlerden yana kullandılar" dedi.

Ama kamuoyu yoklamaları son günlerde Lasso'nun arayı kapattığına işaret etmeye başlamıştı.

Arauz sonuçları "bir seçim sendelemesi, ama siyasi ya da moral bir yenilgi değil" diye yorumladı ve artık ileriye bakmanın, köprüler kurmanın ve uzlaşılar oluşturmanın zamanı olduğunu söyledi.

Arauz, eski solcu Başkan Rafael Correa'nın yakın çevresindendi. Correa 2013 seçimlerinde, yine sağın adayı olan Lasso'yu geride bırakarak kazanmış fakat yolsuzluktan hüküm giydiği için bir daha aday olamamıştı. 2017'deki seçimlerde Lasso bu kez yine iktidardaki sol partinin adayı Lenin Moreno'nun gerisinde kalmıştı.

24 Mayıs'da görevi devralacak olan Guillermo Lasso, ülkeyi "aşağı çeken" solcu politikalardan vazgeçmeyi vadediyor.

Başlıca vaatleri arasında yabancı yatırımcıları ülkeye çekmek, iki milyon yeni iş yaratmak ve petrol üretimini artırmak var. Ayrıca asgari ücreti yükseltmeyi, küçük işletmelere vergi indirimleri getirmeyi ve yatırımı teşvik için bir fon oluşturmayı vadediyor.

İş çevrelerinin temsilcisi olarak görülen Lasso, zafer konuşmasında toplumun farklı kesimlerine seslenmeye çalıştı ve bütün Ekvadorluları dinlemek istediğini söyledi.