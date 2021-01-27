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Ekvador’da sahte Covid-19 aşısı yapılan kliniğe baskın

27.01.2021 17:33 | Son Güncelleme:
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Ekvador’un başkenti Quito’da halka sahte yeni tip korona virüs (Covid-19) aşısı yapan kliniğe baskın gerçekleştirilirken, enjekte edilen maddenin içinde ne olduğu henüz bilinmiyor.Ekvador polisi, başkent Quito’nun güneyindeki Guamani Mahallesinde hastalara bilinmeyen bir madde enjekte eden ve bunun korona virüs aşısı olarak sunulan gizli bir kliniğe baskın gerçekleştirdi.

Ekvador’un başkenti Quito’da halka sahte yeni tip korona virüs (Covid-19) aşısı yapan kliniğe baskın gerçekleştirilirken, enjekte edilen maddenin içinde ne olduğu henüz bilinmiyor.
Ekvador polisi, başkent Quito’nun güneyindeki Guamani Mahallesinde hastalara bilinmeyen bir madde enjekte eden ve bunun korona virüs aşısı olarak sunulan gizli bir kliniğe baskın gerçekleştirdi. Vatandaşların şikayetleri üzerine düzenlenen operasyonun ardından açıklama yapan yetkililer, söz konusu kliniğin kayıtlarda "spa ve zayıflama merkezi" olarak kayıtlı olduğunu belirtti. Ancak kurumun herhangi bir izin almadan “Covid-19 Tedavi Merkezi" olarak çalıştığı bilgisi üzerine operasyonun düzenlendiği aktarıldı.
Yetkili Cesar Diaz, "Duygularla, acılarla oynayarak bu tür maddeleri satarak vatandaşların sağlıklarıyla oynuyorlar" diye duruma isyan etti. Yerel makamlar konuyla ilgili soruşturma başlatırken, korona virüse karşı aşı dağıtmaya yetkili tek kurumun Sağlık Bakanlığı olduğu ifade edildi.
Operasyon sırasında birçok kişi, Covid-19’a karşı olduğu iddia edilen aşıyı yaptırmak için sırada bekliyordu. Hastaların her bir dozu 15 dolar olmak üzere 3 doz almak için toplam 45 dolar ödedikleri bildirildi. Bu tedaviden sonra hastalara iki serum, bir de multivitamin verildiği ve 75 dolar talep edildiği ortaya çıktı.
Herhangi bir izni olmayan kuruluşun aşılanan kişilere “bağışıklık” kazandıklarına dair bir belge vermesi de dikkat çekti. Araştırma sonucu yetkililer, sahte klinikte hastalara 70 bin doz aşı yapıldığını ve şu anda hastalara enjekte edilen maddenin formülünün bilinmediğini açıkladı. Baskında ele geçirilen maddelerin analizi yapılacağı aktarıldı.

Öte yandan Ekvador’da salgının başlangıcından bu yana toplam 242 bin 146 korona virüs vakası tespit edilirken, 14 bin 668 kişi hayatını kaybetti.

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