Ekvador’da sokağa çıkma yasağı ilan edildi

Ekvador Devlet Başkanı Lenin Moreno, hükümet karşıtı protestolar nedeniyle bölgede sokağa çıkma yasağı ilan etti.

Ekvador’da hükümetin kemer sıkma politikalarına karşı bir hafta önce başlayan gösterilerin şiddetlenerek devam etmesi üzerine ülkenin Devlet Başkanı Lenin Moreno sokağa çıkma yasağı ilan etti. Moreno’nun imzaladığı kararnameye göre sokağa çıkma yasağı yerel saatle 20.00’de başlayıp ertesi gün 08.00’de sona erecek. Olağanüstü hal durumunun ise devam edeceği bildirildi.

Sokağa çıkma yasağının ilan edilmesinin Quito’daki Ulusal Meclis binasına giren protestocular ve polis arasında şiddetli çatışmaları yaşandı. Güvenlik önlemlerini aşarak Kongre’ye giren protestocular milletvekillerinden operasyonların durmasını istedi.

Ekvador hükümeti şubat ayında Uluslararası Para Fonu’ndan (IMF) 4,2 milyar dolarlık bir kredi almak için IMF’nin kamu harcamaları kısıtlaması şartlarını kabul etmiş, kemer sıkma politikalarını açıklamıştı. Anlaşma çerçevesinde kamu çalışanları için tatil günlerinin azaltılmış, emeklilik şartlarında değişiklik yapılmış, bazı sözleşmeli çalışanlar için daha düşük tazminat getirilmiş, ulaştırmacılara sağlanan akaryakıt sübvansiyonu da kaldırılmıştı. Hükümetin kemer sıkma politikalarını duyurmasının ardından ülkede protestolar patlak vermiş, protestolara yerliler de katılmıştı.

Ekvador Devlet Başkanı Moreno, ülke çapında devam eden protestolar nedeniyle ülke başkentini Quito’dan geçici olarak Guayaquil’a taşımıştı. Moreno ayrıca, protestoların şiddetlenmesi nedeniyle iki aylık bir olağanüstü hal ilan etmişti.

