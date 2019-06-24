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Ekvador'da toprak kayması

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.06.2019 19:51 | Son Güncelleme

Ülkenin orta kesiminde yer alan Banos de Agua Santa bölgesinde şiddetli yağışların ardından yaşanan toprak kayması sonucu ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü

Güney Amerika ülkesi Ekvador'da şiddetli yağışların ardından yaşanan toprak kayması sonucu ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü.

Ülke basınında çıkan haberlerde, ülkenin orta kesiminde yer alan Banos de Agua Santa bölgesinde şiddetli yağışın ardından meydana gelen toprak kaymasında en az 1 kişinin öldüğü bildirildi. Haberlerde 145 kişinin de tahliye edildiği belirtildi.

CNN Espanol televizyon kanalında, aşırı yağışlar nedeniyle nehir sularının yükselmesine bağlı olarak onlarca evin sürüklendiği ve onlarcasının da yıkılma riskiyle karşı karşıya olduğu görüntüler yer aldı.

Ekvador Devlet Başkanı Lenin Moreno, yaptığı yazılı açıklamada, Ulusal Risk ve Acil Durum Yönetimi Biriminin felaketten etkilenenlere yardım etmek için harekete geçtiğini kaydetti.

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Anahtar Kelimeler:
Ekvador Devlet Başkanı Lenin Moreno Ekvator toprak kayması

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