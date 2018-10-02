Ekvador'da yeni sinek kuşu türü bulundu

Güney Amerika ülkesi Ekvador'da sinek kuşu türü keşfedildi.
BBC'de yer alan habere göre Ekvador, Venezuela, Danimarka ve İsveç'ten kuş bilimciler Ekvador'un tepe-yıldızı alt grubuna ait mavi boyunlu bir sinek kuşu türü keşfetti.
Latince "Oreotrochilus cyanolaemus" adı verilen mavi boyunlu tepe-yıldızının 11 santimetre uzunluğunda olduğu, bir frak gibi ortasından siyah bir çizgi geçen beyaz bir gövdesinin ve derin mavi boynunun olduğu belirtildi.
Zengin biyolojik çeşitliliğe sahip bir ülke olan Ekvador dünyadaki 300'den fazla sinek kuşu türünün 132'sine ev sahipliği yapıyor.
Kuş bilimciler keşfedilen türün popülasyonunun 300 kadar ve nesli tükenmekte bir tür olduğunu tahmin ediyor.
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