Ekvador'daki hükümet karşıtı protesto ve olaylar

BOGOTA (AA) - Ekvador’daki protestocu yerliler tarafından alıkonulan 10 polis serbest bırakıldı. Yerlilerin bulunduğu binadan çıkan bir gazeteci ise protestocu bir yerlinin taşlı saldırısıyla yaralandı.

Ekvador'da hükümetin akaryakıt sübvansiyonlarını kaldırması üzerine 3 Ekim'de genel ulaştırma grevi olarak başlayarak tüm ülkede hükümet karşıtı gösterilere ve şiddet eylemlerine dönüşen olaylar, olağanüstü hal ilanına rağmen protestocu yerlilerin de desteği ile sürüyor.

Ülkenin kırsal kesimlerinden yola çıkarak başkent Quito’ya ulaşan ve protestolarına devam eden yerliler bir kültür merkezinde alıkoydukları 10 polisi görüşmeler sonunda serbest bıraktı.

Rehin alma olayından Savunma Bakanı Oswaldo Jarrin’i sorumlu tutan Ekvador Yerli Halkları Konfederasyonu (CONAIE) Başkanı Jaime Vargas, bulundukları kültür merkezini kendi alanları saydıklarını ve polislerin bu alanda bulunmaması gerektiğini iddia etti.

Polisler Ekvador resmi kamu denetçiliği kurumu Defensoria del Pueblo ve Birleşmiş Milletler temsilcilerine teslim edildi.